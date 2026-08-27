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Esporte

Barcelona x Athletic Bilbao na La Liga: onde assistir, horário e escalações

Atual bicampeão espanhol recebe o time basco nesta quinta, 27, em partida adiada da 1ª rodada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 27 ago 2026, 15h20
BARCELONA, SPAIN - MARCH 03: General view inside the stadium prior to the Copa del Rey semi-final second leg match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Camp Nou on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Camp Nou, em Barcelona, vai ser o palco da partida entre Barcelona e Rayo Vallecano hoje (Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
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Barcelona x Athletic Bilbao na La Liga: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. A partida havia sido adiada porque os dois clubes tiveram jogadores envolvidos até os últimos dias da Copa do Mundo e será disputada agora, quando ambas as equipes já fizeram suas estreias na competição.

Atual bicampeão da La Liga, o Barcelona iniciou a defesa do título com goleada. A equipe comandada por Hansi Flick venceu o Elche por 5 a 0 fora de casa, com dois gols de Raphinha e grande atuação dos reforços contratados para a nova temporada. Karim Adeyemi marcou em sua estreia, enquanto Anthony Gordon saiu do banco e deu duas assistências.

Flick ainda convive com algumas baixas no elenco. Frenkie de Jong e Roony Bardghji permanecem afastados por problemas no joelho, enquanto Gavi também é dúvida. A principal novidade pode ser Rodri: contratado para reforçar o meio-campo, o espanhol deve ganhar seus primeiros minutos pelo Barcelona durante o segundo tempo. O treinador já indicou que pretende introduzi-lo gradualmente, de olho sobretudo em uma futura parceria com Pedri no setor central.

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O Athletic Bilbao chega a Barcelona em situação bem diferente. O time basco perdeu por 3 a 1 para o Sevilla em San Mamés em sua primeira partida no campeonato. A expulsão de Yuri Berchiche ainda aos 11 minutos condicionou o confronto e obrigou a equipe de Edin Terzic a atuar praticamente todo o jogo em inferioridade numérica. Aitor Paredes marcou o gol de honra dos donos da casa.

Para o duelo no Camp Nou, Terzic não poderá contar justamente com Yuri, suspenso pela expulsão, além de Daniel Vivian, Unai Eguiluz e Nico Serrano, que aparecem entre os desfalques por problemas físicos. Ainda assim, o treinador tem à disposição os principais nomes ofensivos do elenco, entre eles os irmãos Iñaki e Nico Williams, Oihan Sancet e Gorka Guruzeta.

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O Athletic não vence o Barcelona na La Liga desde agosto de 2019. O retrospecto recente reforça o favoritismo catalão. No último encontro entre os clubes pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu por 1 a 0 em Bilbao, com gol de Lamine Yamal. No confronto realizado no Camp Nou na temporada passada, a vantagem foi ainda mais ampla: 4 a 0 para o Barça. A última vitória do Athletic sobre o rival ocorreu pela Copa do Rei, em janeiro de 2024, quando os bascos fizeram 4 a 2 após a prorrogação.

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Onde assistir à partida entre Barcelona e Athletic Bilbao?

Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela primeira rodada da La Liga. A partida terá transmissão da CazéTV.

Prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín e Xavi Espart; Marc Bernal e Pedri; Lamine Yamal, Anthony Gordon e Fermín López; Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

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Athletic Bilbao: Unai Simón; Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte e Adama Boiro; Gerenabarrena e Canales; Iñaki Williams, Nico Williams e Oihan Sancet; Gorka Guruzeta. Técnico: Edin Terzic.

Arbitragem:

  • Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias;
  • Assistentes: Jorge Tárraga Lajara e José Antonio Garrido Romero;
  • Quarto árbitro: Raúl Martín González Francés;
  • VAR: Jorge Figueroa Vázquez;
  • AVAR: Estévez Iglesias.
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TAGS:
Campeonato Espanhol
FC Barcelona
Futebol: onde assistir
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