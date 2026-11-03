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Esporte

Barcelona x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 3, no Camp Nou, pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 10h05
BARCELONA, SPAIN - MARCH 03: General view inside the stadium prior to the Copa del Rey semi-final second leg match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Camp Nou on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Camp Nou, em Barcelona (Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
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Barcelona x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Barcelona recebe o Aston Villa nesta terça-feira, 3, às 17h (de Brasília), no Camp Nou, na Espanha, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027

Comandado por Hansi Flick, o Barcelona chega para o duelo após uma sequência de resultados que colocou à prova o bom início de temporada. A equipe foi derrotada pelo PSG por 4 a 2, na rodada anterior da Champions, e perdeu por 2 a 1 para o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. No entanto, o time reagiu no último sábado, ao golear o Alavés por 6 a 1. Com seis pontos em três partidas, o clube catalão ocupa a oitava colocação na competição europeia e aposta no poder ofensivo de Lamine Yamal, Pedri e Raphinha para voltar a vencer.

O brasileiro Raphinha é um dos principais destaques da equipe. Depois de passar em branco nas derrotas para PSG e Real Madrid, o atacante marcou duas vezes diante do Alavés e chegou a 17 gols e três assistências em 12 partidas na temporada. A boa fase ofensiva contrasta com os problemas defensivos do Barcelona, que ainda não conseguiu passar um jogo sem sofrer gols nesta edição da Champions.

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Do outro lado, o Aston Villa venceu seus três primeiros compromissos, contra Club Brugge, Fenerbahçe e Viking, e ocupa a vice-liderança da Champions League, com nove pontos. Na Premier League, porém, o clube aparece na nona posição e vem de empate por 1 a 1 com o Fulham. Para surpreender os espanhóis, o time aposta na organização coletiva, na criatividade de Emiliano Buendía e na presença ofensiva de Nicolas Jackson.

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A partida também marca o reencontro de Unai Emery com o Camp Nou, estádio onde sofreu uma das derrotas mais marcantes de sua carreira, quando o PSG, então dirigido pelo espanhol, foi eliminado pelo Barcelona após perder por 6 a 1, em 2017. 

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Onde assistir?

A partida entre Barcelona e Aston Villa terá transmissão ao vivo do SBT, na televisão aberta, da TNT, na TV por assinatura, e da HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona. 

Prováveis escalações:

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Fermín López, Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon. Técnico: Hansi Flick.

Aston Villa: Zion Suzuki; Matty Cash, Viktor Lindelöf, Pau Torres e Ian Maatsen; Boubacar Kamara, João Gomes, John McGinn, Johan Manzambi e Emiliano Buendía; Nicolas Jackson. Técnico: Unai Emery.

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Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Davide Massa (Itália);
  • Assistentes: Filippo Meli (Itália) e Alessio Berti (Itália);
  • Quarto árbitro: Fabio Maresca (Itália);
  • VAR: Bastian Dankert (Alemanha);
  • Assistente de VAR: Lukas Fähndrich (Suíça).
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TAGS:
Aston Villa
Champions League
FC Barcelona
Futebol: onde assistir
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