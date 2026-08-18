Barcelona dá chapéu no Real Madrid e anuncia veterano da seleção espanhola

O Barcelona anunciou oficialmente, nesta terça-feira, 18, a contratação do meio-campista Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 com a campeã Espanha, que deixa o Manchester City para assinar com o clube catalão até 30 de junho de 2030. O negócio já era considerado fechado há alguns dias, especialmente depois que o jogador de 30 anos desembarcou em Barcelona na segunda-feira e disse estar realizando “um sonho” ao se juntar ao elenco ‘blaugrana’.

Não foram divulgados detalhes financeiros sobre o valor da transferência. No entanto, o montante total chegaria a 76,5 milhões de euros (460 milhões de reais na cotação mais recente), incluindo variáveis, disse uma fonte oficial do City à AFP. “Estou muito feliz e satisfeito com esta nova etapa da minha carreira. É uma nova motivação, uma maneira de voltar a sentir coisas novas”, disse o jogador aos canais oficiais do Barcelona após a oficialização de sua contratação. “Estou aqui para buscar tudo, grandes conquistas, como a Liga dos Campeões (…) Chego a um clube super ambicioso, que combina muito com o estilo da minha personalidade, então tentarei ajudar da maneira que puder para conseguir os objetivos desta temporada.”

Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, chega ao Barça após ter comandado a Espanha na conquista do Mundial disputado na América do Norte. Semanas depois do torneio, ele vai se reencontrar no Camp Nou com seis companheiros de seleção: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Eric García e Joan García. “Chego a um vestiário que conheço muito bem, então isso vai ajudar na adaptação. O que me preocupa são as brincadeiras dos primeiros dias”, disse Rodri, sorrindo.

Há apenas um mês, o talentoso meio-campista esteve muito perto de fechar com o arquirrival Real Madrid, segundo a imprensa esportiva da capital espanhola.

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Retorno à Espanha

Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, Rodri despontou no Villarreal, onde atuou entre 2015 e 2018. Depois, voltou ao Atlético (2018-2019), sua última experiência no futebol espanhol, antes de se transferir ao Manchester City de Pep Guardiola em 2019.

A lista de títulos de Rodri se destaca pelas conquistas com a seleção da Espanha: a Liga das Nações da Uefa de 2023, a Eurocopa de 2024 e o auge na Copa do Mundo de 2026. Em clubes, seu primeiro troféu foi a Supercopa da Uefa de 2018 pelo Atlético. Na sequência, conquistou 14 títulos pelo Manchester City, entre eles quatro Campeonatos Ingleses, uma Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da Fifa.

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Antes de exaltar suas qualidades, o Barcelona fez um panorama completo da carreira de sua nova estrela e de sua trajetória em diversas equipes. “Apesar de atuar em uma posição defensiva, ele também é capaz de se somar ao ataque e marcar gols importantes. Além disso, se destaca pelo profissionalismo, pela humildade e pela capacidade de trabalho”, destacou o clube catalão.

Em uma videochamada organizada pela ESPN para falar do início do Campeonato Espanhol, o ex-capitão do Barça Carles Puyol foi perguntado sobre a chegada de Rodri antes de a contratação ser oficializada. “É uma notícia muito boa para o Barcelona. Estamos falando de um dos melhores meio-campistas do mundo”, avaliou Puyol. “Ele dá muito equilíbrio às equipes e o sistema do Barcelona se encaixa perfeitamente no seu jogo. Ele demonstrou isso no Manchester City, sob o comando de Guardiola. O meio-campo ficará mais forte agora.”

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Rodri é a principal contratação do Barcelona para a nova temporada, depois das chegadas de dois jogadores de ataque: o alemão Karim Adeyemi e o inglês Anthony Gordon.

(Com AFP)