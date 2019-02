Barça cometeu crime na compra de Neymar, conclui juiz

1. Neymar no empate entre Barcelona e Málaga pelo Campeonato Espanhol zoom_out_map 1/47 Neymar no empate entre Barcelona e Málaga pelo Campeonato Espanhol (Daniel Pérez/EFE) Neymar no empate entre Barcelona e Málaga pelo Campeonato Espanhol

2. Neymar na vitória do Barcelona sobre o Apoel no Camp Nou - 17/09/2014 zoom_out_map 2/47 Neymar na vitória do Barcelona sobre o Apoel no Camp Nou - 17/09/2014 (David Ramos/Getty Images) Neymar na vitória do Barcelona sobre o Apoel no Camp Nou - 17/09/2014

3. Neymar na vitória do Barcelona sobre o Apoel no Camp Nou - 17/09/2014 zoom_out_map 3/47 Neymar na vitória do Barcelona sobre o Apoel no Camp Nou - 17/09/2014 (Alejandro García/EFE) Neymar na vitória do Barcelona sobre o Apoel no Camp Nou - 17/09/2014

4. Neymar marcou os gols na vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol - 13/09/2014 zoom_out_map 4/47 Neymar marcou os gols na vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol - 13/09/2014 (Lluis Gene/AFP) Neymar marcou os gols na vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol - 13/09/2014

5. Neymar comemora gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões zoom_out_map 5/47 Neymar comemora gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões (Quique Garcia/AFP/VEJA) Neymar comemora gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões

6. Neymar deixa o campo após sofrer lesão durante partida da Copa do Rei contra o Getafe zoom_out_map 6/47 Neymar deixa o campo após sofrer lesão durante partida da Copa do Rei contra o Getafe (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images/VEJA) Neymar deixa o campo após sofrer lesão durante partida da Copa do Rei contra o Getafe

7. Neymar e Messi entram no gramado do Camp Nou com os filhos, Davi Lucca e Thiago zoom_out_map 7/47 Neymar e Messi entram no gramado do Camp Nou com os filhos, Davi Lucca e Thiago (David Ramos/Getty Images/VEJA) Neymar e Messi entram no gramado do Camp Nou com os filhos, Davi Lucca e Thiago

8. Neymar durante o jogo contra o Ajax, pela Liga dos Campeões na Holanda zoom_out_map 8/47 Neymar durante o jogo contra o Ajax, pela Liga dos Campeões na Holanda (John Thys/AFP/VEJA) Neymar durante o jogo contra o Ajax, pela Liga dos Campeões na Holanda

9. Neymar durante partida entre Athletic de Bilbao e Barcelona, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, no estádio San Mames, em Bilbao, Espanha zoom_out_map 9/47 Neymar durante partida entre Athletic de Bilbao e Barcelona, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, no estádio San Mames, em Bilbao, Espanha (David Ramos/Getty Images/VEJA) Neymar durante partida entre Athletic de Bilbao e Barcelona, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, no estádio San Mames, em Bilbao, Espanha

10. Neymar comemora gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões zoom_out_map 10/47 Neymar comemora gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões (Marta Pérez/EFE/VEJA) Neymar comemora gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões

11. Neymar comemora gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões zoom_out_map 11/47 Neymar comemora gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões (Quique Garcia/AFP/VEJA) Neymar comemora gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões

12. Neymar comemora gol marcado por Messi contra o Milan, pela Liga dos Campeões na Espanha zoom_out_map 12/47 Neymar comemora gol marcado por Messi contra o Milan, pela Liga dos Campeões na Espanha (Albert Gea/Reuters/VEJA) Neymar comemora gol marcado por Messi contra o Milan, pela Liga dos Campeões na Espanha

13. Neymar comemora gol após marcar contra o Real Madri, pelo campeonato espanhol no estádio Camp Nou, em Barcelona zoom_out_map 13/47 Neymar comemora gol após marcar contra o Real Madri, pelo campeonato espanhol no estádio Camp Nou, em Barcelona (Albert Gea/Reuters/VEJA) Neymar comemora gol após marcar contra o Real Madri, pelo campeonato espanhol no estádio Camp Nou, em Barcelona

14. Neymar e Alexis Sanchez comemoram gol do mexicano na vitória do Barcelona sobre o Espanyol zoom_out_map 14/47 Neymar e Alexis Sanchez comemoram gol do mexicano na vitória do Barcelona sobre o Espanyol (Albert Gea/Reuters/VEJA) Neymar e Alexis Sanchez comemoram gol do mexicano na vitória do Barcelona sobre o Espanyol

15. Neymar durante o jogo entre Milan e Barcelona, pela Liga dos Campeões na Itália zoom_out_map 15/47 Neymar durante o jogo entre Milan e Barcelona, pela Liga dos Campeões na Itália (Daniel Dal Zennaro/EFE/VEJA) Neymar durante o jogo entre Milan e Barcelona, pela Liga dos Campeões na Itália

16. Técnico do Barcelona passa instruções para Neymar, durante o jogo contra o Milan, pela Liga dos Campeões na Itália zoom_out_map 16/47 Técnico do Barcelona passa instruções para Neymar, durante o jogo contra o Milan, pela Liga dos Campeões na Itália (Stefano Rellandini/Reuters/VEJA) Técnico do Barcelona passa instruções para Neymar, durante o jogo contra o Milan, pela Liga dos Campeões na Itália

17. Neymar comemora gol após marcar contra o Real Madri, pelo campeonato espanhol no estádio Camp Nou, em Barcelona zoom_out_map 17/47 Neymar comemora gol após marcar contra o Real Madri, pelo campeonato espanhol no estádio Camp Nou, em Barcelona (Albert Gea/Reuters/VEJA) Neymar comemora gol após marcar contra o Real Madri, pelo campeonato espanhol no estádio Camp Nou, em Barcelona

18. Neymar comemora com Alexis Sanchez o gol marcado pelo chileno zoom_out_map 18/47 Neymar comemora com Alexis Sanchez o gol marcado pelo chileno (JOSEP LAGO / AFP/VEJA) Neymar comemora com Alexis Sanchez o gol marcado pelo chileno

19. Neymar e Fábregas comemoram o gol da vitória do Barcelona sobre o Celtic, em Glasgow pela segunda rodada da Liga dos Campeões zoom_out_map 19/47 Neymar e Fábregas comemoram o gol da vitória do Barcelona sobre o Celtic, em Glasgow pela segunda rodada da Liga dos Campeões (Ian MacNicol/AFP/VEJA) Neymar e Fábregas comemoram o gol da vitória do Barcelona sobre o Celtic, em Glasgow pela segunda rodada da Liga dos Campeões

20. Neymar comemora com os companheiros depois de marcar seu primeiro gol pelo Barcelona no Campeonato Espanhol zoom_out_map 20/47 Neymar comemora com os companheiros depois de marcar seu primeiro gol pelo Barcelona no Campeonato Espanhol (David Ramos/Getty Images/VEJA) Neymar comemora com os companheiros depois de marcar seu primeiro gol pelo Barcelona no Campeonato Espanhol

21. Neymar faz gol no duelo entre Barcelona e Real Sociedad, nesta terça-feira (24), pelo Campeonato Espanhol zoom_out_map 21/47 Neymar faz gol no duelo entre Barcelona e Real Sociedad, nesta terça-feira (24), pelo Campeonato Espanhol (Josep Lago/AFP/VEJA) Neymar faz gol no duelo entre Barcelona e Real Sociedad, nesta terça-feira (24), pelo Campeonato Espanhol

22. Jogador Pedro comemora com Neymar o gol contra o Rayo Vallecano, pelo campeonato espanhol, em Madri zoom_out_map 22/47 Jogador Pedro comemora com Neymar o gol contra o Rayo Vallecano, pelo campeonato espanhol, em Madri (Javier Barbancho/Reuters/VEJA) Jogador Pedro comemora com Neymar o gol contra o Rayo Vallecano, pelo campeonato espanhol, em Madri

23. Neymar durante partida entre Barcelona e Rayo Vallecano, pelo campeonato espanhol, em Madri zoom_out_map 23/47 Neymar durante partida entre Barcelona e Rayo Vallecano, pelo campeonato espanhol, em Madri (Zipi/EFE/VEJA) Neymar durante partida entre Barcelona e Rayo Vallecano, pelo campeonato espanhol, em Madri

24. Neymar durante partida Málaga x Barcelona, válida pelo campeonato espanhol zoom_out_map 24/47 Neymar durante partida Málaga x Barcelona, válida pelo campeonato espanhol (AFP/VEJA) Neymar durante partida Málaga x Barcelona, válida pelo campeonato espanhol

25. Neymar marca gol pelo Barcelona em amistoso contra um combinado da Malásia, no estádio Shah Alam zoom_out_map 25/47 Neymar marca gol pelo Barcelona em amistoso contra um combinado da Malásia, no estádio Shah Alam (Mohd Rasfan/AFP/VEJA) Neymar marca gol pelo Barcelona em amistoso contra um combinado da Malásia, no estádio Shah Alam

26. Barcelona vence Levante em goleada de 7 a 0 e Neymar passa em branco em estreia zoom_out_map 26/47 Barcelona vence Levante em goleada de 7 a 0 e Neymar passa em branco em estreia (Josep Lago/AFP/VEJA) Barcelona vence Levante em goleada de 7 a 0 e Neymar passa em branco em estreia

27. Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 27/47 Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (Juan Medina/Reuters/VEJA) Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

28. Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 28/47 Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (Josep Lago/AFP/VEJA) Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

29. Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 29/47 Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (Manu Fernandez/AP/VEJA) Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

30. Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 30/47 Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (Albert Olivé/EFE/VEJA) Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

31. Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 31/47 Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (Emilio Morenatti/AP/VEJA) Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

32. Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 32/47 Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (Emilio Morenatti/AP/VEJA) Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

33. Neymar, titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madrid: empate sem gols zoom_out_map 33/47 Neymar, titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madrid: empate sem gols (Juan Medina/Reuters/VEJA) Neymar, titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madrid: empate sem gols

34. Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira ( zoom_out_map 34/47 Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira ( (Alejandro Garcia/EFE/VEJA) Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (

35. Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 35/47 Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (Manu Fernandez/AP/VEJA) Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

36. Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 36/47 Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (Manu Fernandez/AP/VEJA) Com Neymar titular, Barcelona empata e é campeão da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

37. Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 37/47 Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (AFP/VEJA) Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

38. Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) zoom_out_map 38/47 Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28) (Juan Medina/Reuters/VEJA) Neymar do Barcelona é titular ao lado de Messi diante do Atlético de Madri, no Camp Nou, pela final da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (28)

39. Neymar comemora gol contra o Atlético de Madrid, na primeira partida da final da Super Copa da Espanha zoom_out_map 39/47 Neymar comemora gol contra o Atlético de Madrid, na primeira partida da final da Super Copa da Espanha (Javier Soriano/AFP/VEJA) Neymar comemora gol contra o Atlético de Madrid, na primeira partida da final da Super Copa da Espanha

40. Messi e Neymar antes de partida contra o Santos zoom_out_map 40/47 Messi e Neymar antes de partida contra o Santos (Reuters/VEJA) Messi e Neymar antes de partida contra o Santos

41. Neymar marcou seu primeiro gol pelo Barcelona na vitória sobre a seleção da Tailândia, nesta quarta-feira zoom_out_map 41/47 Neymar marcou seu primeiro gol pelo Barcelona na vitória sobre a seleção da Tailândia, nesta quarta-feira (NICOLAS ASFOURI / AFP/VEJA) Neymar marcou seu primeiro gol pelo Barcelona na vitória sobre a seleção da Tailândia, nesta quarta-feira

42. Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona zoom_out_map 42/47 Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona (Keita Yasukawa/VEJA) Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona

43. Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona zoom_out_map 43/47 Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona (keita Yasukawa/VEJA) Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona

44. Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona zoom_out_map 44/47 Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona (Keita Yasukawa/VEJA) Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona

45. Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona zoom_out_map 45/47 Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona (Keita Yasukawa/VEJA) Neymar durante jogo entre Barcelona e Santos no Camp Nou em Barcelona

46. Neymar estreia no Barcelona, em amistoso contra o Lechia Gdansk na Polônia zoom_out_map 46/47 Neymar estreia no Barcelona, em amistoso contra o Lechia Gdansk na Polônia (Kacper Pempel/Reuters/VEJA) Neymar estreia no Barcelona, em amistoso contra o Lechia Gdansk na Polônia