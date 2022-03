Banida da Copa por guerra, Rússia quer sediar Euro em 2028 ou 2032

Às vésperas de completar um mês de guerra na Ucrânia, a Rússia manifestou nesta quarta-feira, 23, o desejo de lançar candidatura para sediar a Eurocopa de 2028 ou de 2032. O pleito da União Russa de Futebol (RFU, na sigla original) ainda precisará ser submetido à Uefa, mas já conta apoio do governo local. O estádio Luzhniki, palco da final da Copa do Mundo de 2018, foi utilizado na última semana para um comício de apoio ao presidente Vladimir Putin. “Vamos apresentar uma oferta para sediar os Campeonatos Europeus de 2028 e 2032”, disse Sergei Anokhin, integrante do conselho da RFU, à emissora Match TV.

Ainda não há clareza para qual edição o governo do país deseja pleitear a organização do torneio. Se for para 2028, concorrerá contra Reino Unido e Irlanda. Para 2032, disputaria contra a Itália. A Turquia é outro país que pode aumentar a concorrência para 2028.

A Rússia é alvo de sanções da Fifa e Uefa, que baniram a seleção do país de disputar a Copa do Mundo e os clubes russos de participarem de competições das duas entidades. O país afirmou que a decisão “violou o direito fundamental de defesa” e tenta recorrer na Corte Arbitral do Esporte (CAS), a última instância do direito desportivo.

A decisão contestada pela Federação, exclui a Rússia de disputar a repescagem da Copa do Mundo – a seleção enfrentaria a Polônia em março. Em paralelo, o Spartak Moscou, único time do país que participava de competição europeia, foi excluído da Liga Europa. Já a seleção feminina fica impedida de disputar a Eurocopa, em junho.

A edição de 2020, disputada somente em 2021 em função da pandemia da Covid-19, contou com diversas sedes e dez estádios. Algumas seleções tiveram a possibilidade de atuar em casa. A próxima edição da Euro acontecerá em 2024, na Alemanha.