Bahia x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova. Saiba como assistir ao vivo
Bahia e Vasco da Gama vão se enfrentar neste domingo, 9, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O Tricolor baiano
está invicto desde que voltou da parada da Copa do Mundo, mas soma apenas uma vitórias nos quatro jogos que disputou, com outros três empates. Como não disputa mais a Copa do Brasil, o Bahia teve dez dias de preparação para o confronto. A retomada de Luciano Juba amplia as opções do treinador Rogério Ceni, enquanto David Duarte e Zé Guilherme voltam a ficar disponíveis depois de cumprirem suspensão diante do Fluminense. Erick Pulga está suspenso pelo acúmulo de cartões. Ruan Pablo, por outro lado, desfalca o time por estar com a Seleção Brasileira sub-20.
O Vasco desembarca em Salvador com o ânimo renovado após vencer o Fluminense por
3 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira. O resultado garantiu classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, a campanha do Cruzmaltino no Campeonato Brasileiro é muito ruim e a equipe está dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos somados. O clube carioca não venceu ainda fora de casa nas nove partidas que disputou pela competição.
Onde assistir a partida entre Bahia e Vasco hoje?
Bahia e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo, 9, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
Prováveis escalações:
Bahia: Ronaldo; Roman Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Michel Araújo e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair (Barros), Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.
ARBITRAGEM
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
- VAR: Bráulio da Silva Machado (SC);
- AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP).