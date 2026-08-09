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Esporte

Bahia x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 9 ago 2026, 16h07
SALVADOR, BRAZIL - NOVEMBER 19: A general view inside the Arena Fonte Nova prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Uruguay on November 19, 2024 in Salvador, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Arena Fonte Nova, em Salvador (Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Bahia x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Bahia e Vasco da Gama vão se enfrentar neste domingo, 9, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Tricolor baiano

está invicto desde que voltou da parada da Copa do Mundo, mas soma apenas uma vitórias nos quatro jogos que disputou, com outros três empates. Como não disputa mais a Copa do Brasil, o Bahia teve dez dias de preparação para o confronto. A retomada de Luciano Juba amplia as opções do treinador Rogério Ceni, enquanto David Duarte e Zé Guilherme voltam a ficar disponíveis depois de cumprirem suspensão diante do Fluminense. Erick Pulga está suspenso pelo acúmulo de cartões. Ruan Pablo, por outro lado, desfalca o time por estar com a Seleção Brasileira sub-20.

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3 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira. O resultado garantiu classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, a campanha do Cruzmaltino no Campeonato Brasileiro é muito ruim e a equipe está dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos somados. O clube carioca não venceu ainda fora de casa nas nove partidas que disputou pela competição.

 

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Onde assistir a partida entre Bahia e Vasco hoje?

Bahia e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo, 9, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Roman Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Michel Araújo e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

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Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair (Barros), Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.

    ARBITRAGEM

    • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
    • Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);
    • Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
    • VAR: Bráulio da Silva Machado (SC);
    • AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP).
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    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    EC Bahia
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
    Vasco da Gama
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