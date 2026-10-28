Bahia x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Bahia e São Paulo se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão na Arena Fonte Nova. O Esquadrão, em 7º e com 50 pontos, busca diminuir a distância para o G4, enquanto o Tricolor, em 9º com 43, mira uma vaga na Libertadores. Ambos vêm de resultados mistos e buscam a vitória para seus objetivos na competição.

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O Bahia recebe o São Paulo nesta quarta-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço ocupa a sétima colocação, com 50 pontos, e tenta diminuir a distância de quatro pontos para o G4, mantendo vivo o objetivo de disputar a próxima Copa Libertadores. Já o Tricolor paulista aparece na nona posição, com 43 pontos.

Comandado por Rogério Ceni, o Bahia tenta reencontrar o caminho das vitórias após dois jogos sem vencer no Brasileirão. Na última rodada, a equipe empatou por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, depois de sofrer o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo. O resultado ampliou a oscilação do clube baiano, que conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos pela competição. Diante de sua torcida, o Esquadrão aposta no fator casa para recuperar a confiança e seguir na briga pelas primeiras posições. Para o confronto, Ceni terá os retornos de Jean Lucas e Román Gómez, que cumpriram suspensão, mas não poderá contar com o zagueiro Kanu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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Do outro lado, o São Paulo chega em um momento de recuperação, com três partidas consecutivas sem derrota, sendo duas vitórias e um empate. A equipe comandada por Dorival Júnior ficou no 1 a 1 com o Mirassol na última rodada, mas segue alimentando a possibilidade de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. O desempenho fora de casa, entretanto, ainda preocupa, já que o Tricolor paulista venceu apenas duas partidas como visitante no campeonato. Para o duelo em Salvador, o treinador contará com o retorno de Calleri, recuperado de dores no joelho esquerdo, mas terá desfalques importantes, como Artur, com problemas nas costas, e Iago, suspenso.

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Onde assistir?

A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para AL, MG, RS, BA, SP, GO, PR, CE, DF, PI, TO, MS, MT, RN e PE), da ge TV e do Premiere.

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Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Jean Lucas (Erick); Kike Oliveira, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Wendell; Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (RS);

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG); Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI);

Antonio Dib Moraes de Sousa (PI); VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);

Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE); Assistente de VAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA). Continua após a publicidade