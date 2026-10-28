🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Esporte

Bahia x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 15h00
FONTE NOVA - Salvador: cidade receberá comitiva da Fifa
Arena Fonte Nova, em Salvador (Nick Potts - EMPICS/Getty Images)
Continua após publicidade
Bahia x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Bahia recebe o São Paulo nesta quarta-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço ocupa a sétima colocação, com 50 pontos, e tenta diminuir a distância de quatro pontos para o G4, mantendo vivo o objetivo de disputar a próxima Copa Libertadores. o Tricolor paulista aparece na nona posição, com 43 pontos.

Comandado por Rogério Ceni, o Bahia tenta reencontrar o caminho das vitórias após dois jogos sem vencer no Brasileirão. Na última rodada, a equipe empatou por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, depois de sofrer o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo. O resultado ampliou a oscilação do clube baiano, que conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos pela competição. Diante de sua torcida, o Esquadrão aposta no fator casa para recuperar a confiança e seguir na briga pelas primeiras posições. Para o confronto, Ceni terá os retornos de Jean Lucas e Román Gómez, que cumpriram suspensão, mas não poderá contar com o zagueiro Kanu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Continua após a publicidade

Do outro lado, o São Paulo chega em um momento de recuperação, com três partidas consecutivas sem derrota, sendo duas vitórias e um empate. A equipe comandada por Dorival Júnior ficou no 1 a 1 com o Mirassol na última rodada, mas segue alimentando a possibilidade de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. O desempenho fora de casa, entretanto, ainda preocupa, que o Tricolor paulista venceu apenas duas partidas como visitante no campeonato. Para o duelo em Salvador, o treinador contará com o retorno de Calleri, recuperado de dores no joelho esquerdo, mas terá desfalques importantes, como Artur, com problemas nas costas, e Iago, suspenso.

Siga
Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir?

A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para AL, MG, RS, BA, SP, GO, PR, CE, DF, PI, TO, MS, MT, RN e PE), da ge TV e do Premiere.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Jean Lucas (Erick); Kike Oliveira, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Wendell; Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
  • Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI);
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
  • Assistente de VAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA).
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Campeonato Brasileiro
EC Bahia
Futebol: onde assistir
São Paulo FC
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).