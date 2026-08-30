Bahia x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Bahia e Internacional se enfrentam na Arena Fonte Nova pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor chega embalado após vencer o clássico Ba-Vi e busca consolidar sua posição. Já o Colorado, com desfalques importantes e oito jogos sem vitória na Série A, tenta reverter a fase e somar pontos cruciais.

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Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo, 30, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia chega embalado depois de vencer o Vitória por 2 a 0, no Barradão, no último domingo. Alejo Véliz abriu o placar de cabeça após cruzamento de Erick Pulga, e Jean Lucas marcou o segundo gol na reta final. Além do peso de vencer o Ba-Vi fora de casa, o resultado encerrou uma sequência de cinco empates consecutivos do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

O triunfo também reforçou a confiança em Alejo Véliz, que ganhou espaço como referência ofensiva do time de Rogério Ceni. O argentino deve novamente comandar o ataque, com Erick Pulga e Cristian Olivera pelos lados.

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Rogério Ceni também monitora a recuperação de jogadores importantes. Ademir avançou no tratamento de uma lesão na coxa e participou parcialmente dos trabalhos com o grupo durante a semana. Everton Ribeiro, por outro lado, continuou em programação individual para aprimorar as partes física e técnica após um problema na região lombar. O goleiro Léo Vieira segue em recuperação de cirurgia.

O Internacional chega a Salvador depois de disputar um clássico de alta intensidade. Na quinta-feira, o Colorado empatou por 0 a 0 com o Grêmio, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida teve 43 faltas, poucas oportunidades claras e forte reclamação colorada com a arbitragem. A vaga na semifinal será decidida na próxima quinta-feira, na Arena do Grêmio.

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Pelo Campeonato Brasileiro, o cenário é mais preocupante. Na última rodada, o Inter empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG, também no Beira-Rio, e chegou a oito partidas consecutivas sem vitória na competição, com 25 pontos. A equipe de Paulo Pezzolano teve mais iniciativa no segundo tempo, mas voltou a apresentar dificuldades para transformar posse e volume ofensivo em gols.

Pezzolano terá problemas importantes para montar o time em Salvador. Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Paulinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Victor Gabriel segue fora por punição do STJD. Matheus Bahia, por outro lado, retorna após cumprir suspensão e deve começar a partida. Kayky continua em recuperação de uma cirurgia no tornozelo.

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As ausências devem provocar mudanças principalmente na defesa. Juninho e Maripán aparecem como candidatos a formar a dupla de zaga, com Braian Aguirre e Matheus Bahia nas laterais. No setor ofensivo, Alan Patrick e Carbonero seguem como as principais referências, enquanto Tonny Sanabria, recém-contratado, já foi relacionado no meio da semana e surge como uma alternativa para o ataque.

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Onde assistir à partida entre Bahia e Internacional?

Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo, 30, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Matheus Cunha; Braian Aguirre, Juninho, Guillermo Maripán e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Sandro Quadros Thome (RR);

Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);

AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ).