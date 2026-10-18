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Esporte

Bahia x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 18, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 12h00
SALVADOR, BRAZIL - NOVEMBER 19: A general view inside the Arena Fonte Nova prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Uruguay on November 19, 2024 in Salvador, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Arena Fonte Nova, em Salvador (Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo, 18, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O Bahia chega ao confronto embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, na última rodada, resultado que interrompeu uma sequência de duas derrotas consecutivas. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe baiana tenta aproveitar a força da Arena Fonte Nova para conquistar pontos importantes na disputa por uma vaga na Libertadores. O treinador aposta na capacidade de criação de Jean Lucas e Rodrigo Nestor, além da velocidade de Erick Pulga e Cristian Olivera pelos lados do campo. 

Do outro lado, o Flamengo atravessa um momento decisivo na temporada. Comandada pelo português Leonardo Jardim, a equipe carioca venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Jorge Carrascal, na última rodada. O resultado fez com que o clube chegasse aos 64 pontos. Na última quinta-feira, o Rubro-Negro empatou sem gols com o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Apesar do resultado favorável para decidir a classificação em casa, a equipe apresentou dificuldades na criação de oportunidades e terminou a partida sem finalizar na direção do gol.

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Onde assistir à partida entre Bahia e Flamengo:

A partida entre Bahia e Flamengo neste domingo, 18, às 18h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view.

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Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem:

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);
  • Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE);
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN);
  • AVAR: Luis Diego Nascimento Lopes (PA);
  • AVAR 2: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB).
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