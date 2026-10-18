Bahia x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Bahia e Flamengo medem forças na Arena Fonte Nova pela 31ª rodada do Brasileirão 2026. O Bahia busca consolidar sua posição para a Libertadores após uma vitória, enquanto o Flamengo, embora venha de um triunfo no campeonato, mostra sinais de dificuldade na criação após empate na Libertadores. Um jogo decisivo para as ambições de ambos.

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Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo, 18, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O Bahia chega ao confronto embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, na última rodada, resultado que interrompeu uma sequência de duas derrotas consecutivas. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe baiana tenta aproveitar a força da Arena Fonte Nova para conquistar pontos importantes na disputa por uma vaga na Libertadores. O treinador aposta na capacidade de criação de Jean Lucas e Rodrigo Nestor, além da velocidade de Erick Pulga e Cristian Olivera pelos lados do campo.

Do outro lado, o Flamengo atravessa um momento decisivo na temporada. Comandada pelo português Leonardo Jardim, a equipe carioca venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Jorge Carrascal, na última rodada. O resultado fez com que o clube chegasse aos 64 pontos. Na última quinta-feira, o Rubro-Negro empatou sem gols com o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Apesar do resultado favorável para decidir a classificação em casa, a equipe apresentou dificuldades na criação de oportunidades e terminou a partida sem finalizar na direção do gol.

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Onde assistir à partida entre Bahia e Flamengo:

A partida entre Bahia e Flamengo neste domingo, 18, às 18h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view.

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Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG); Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE);

Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE); VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN);

Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN); AVAR: Luis Diego Nascimento Lopes (PA);

Luis Diego Nascimento Lopes (PA); AVAR 2: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB). Continua após a publicidade