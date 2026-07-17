Bahia x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Bahia e Chapecoense se enfrentam na Fonte Nova em jogo atrasado do Brasileirão. O Bahia, de Rogério Ceni, busca o G4 da Libertadores, enquanto a lanterna Chapecoense, com a estreia do técnico Rafael Lacerda, tenta uma reação improvável para escapar do rebaixamento. Saiba onde assistir.

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Bahia e Chapecoense vão se enfrentar nesta sexta-feira, 17, às 19h30 (horário de Brasília), em partida atrasada válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

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O Bahia, mandante, ocupa a 6ª posição com 26 pontos e vem de uma importante vitória sobre o Botafogo por 2 a 1 antes da parada do Brasileirão. O time comandado por Rogério Ceni busca um novo triunfo para se aproximar do Red Bull Bragantino, primeiro clube da zona de classificação para a Copa Libertadores.

Já a Chapecoense vive um momento dramático no campeonato. A equipe catarinense é a lanterna da competição, com apenas 9 pontos somados em 17 jogos. O time catarinense precisa urgentemente somar pontos para tentar uma recuperação improvável para escapar do rebaixamento. A partida vai marcar a estreia do técnico Rafael Lacerda no Brasileirão.

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Como assistir ao jogo entre Bahia e Chapecoense hoje?

Bahia e Chapecoense vão se enfrentar nesta sexta, 17, às 19h30 (horário de Brasília), em partida atrasada válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo, Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.



Chapecoense: Rafael Santos; Marcos Vinícius (Everton), Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias (David) e Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

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Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Minas Gerais);

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Minas Gerais); Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (São Paulo) e Luis Carlos de França Costa (Rio Grande do Norte);

Daniel Paulo Ziolli (São Paulo) e Luis Carlos de França Costa (Rio Grande do Norte); Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (Mato Grosso);

Leonardo Willers Lorenzatto (Mato Grosso); VAR: José Claudio Rocha Filho (São Paulo).