Avião cargueiro traz primeiros equipamentos da F1 para Brasil; conheça a aeronave
Boeing 777F desembarcou equipamentos de som, imagem e iluminação para o GP de São Paulo
Os primeiros equipamentos do GP de São Paulo da Fórmula 1 chegaram ao Brasil nesta quarta, 28, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Estão previstos nove voos para trazer aproximadamente 800 toneladas de material para o evento na capital paulista nos dias 6, 7 e 8 de novembro.
Vindo da Cidade do México, a primeira aeronave, um Boeing 777, pousou às 14h24 (horário de Brasília), na quarta-feira, com equipamentos de som, imagem e iluminação. É a 25ª operação consecutiva de desembarque e embarque de equipamentos da F1 no Aeroporto de Viracopos.
O avião da Qatar Airways tem 63,7 metros de comprimento e 64,8 metros de envergadura (distância entre as pontas das asas). A capacidade máxima de carga é de aproximadamente 107 toneladas, com a qual pode viajar cerca de 9.200 quilômetros.
Nos próximos dias, depois do GP do México nos dias 30 de outubro, 1 e 2 de novembro, outros oito voos trarão os carros e equipamentos das equipes. Uma operação de Viracopos prevê o transporte desses equipamentos em comboios de carretas até Interlagos, na capital paulista, envolvendo pelo menos 100 pessoas do aeroporto.
Depois do GP de São Paulo, todos os equipamentos também deixarão o Brasil pelo aeroporto em Campinas, rumo à Las Vegas, nos Estados Unidos, onde acontece a 21ª etapa da temporada no dia 21 de novembro.