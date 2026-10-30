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Avião cargueiro traz primeiros equipamentos da F1 para Brasil; conheça a aeronave

Boeing 777F desembarcou equipamentos de som, imagem e iluminação para o GP de São Paulo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 10h38
Avião cargueiro branco com cauda vermelha e branca, porta de carga aberta na fuselagem traseira. Caixas de carga cinzas são carregadas por uma plataforma elevatória, sob um céu claro
Desembarque de equipamentos da F1 no aeroporto de Viracopos, em Campinas (Isabella Assis/Viracopos/Divulgação)
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Os primeiros equipamentos do GP de São Paulo da Fórmula 1 chegaram ao Brasil nesta quarta, 28, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Estão previstos nove voos para trazer aproximadamente 800 toneladas de material para o evento na capital paulista nos dias 6, 7 e 8 de novembro.

Vindo da Cidade do México, a primeira aeronave, um Boeing 777, pousou às 14h24 (horário de Brasília), na quarta-feira, com equipamentos de som, imagem e iluminação. É a 25ª operação consecutiva de desembarque e embarque de equipamentos da F1 no Aeroporto de Viracopos. 

O avião da Qatar Airways tem 63,7 metros de comprimento e 64,8 metros de envergadura (distância entre as pontas das asas). A capacidade máxima de carga é de aproximadamente 107 toneladas, com a qual pode viajar cerca de 9.200 quilômetros.

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Nos próximos dias, depois do GP do México nos dias  30 de outubro, 1 e 2 de novembro, outros oito voos trarão os carros e equipamentos das equipes. Uma operação de Viracopos prevê o transporte desses equipamentos em comboios de carretas até Interlagos, na capital paulista, envolvendo pelo menos 100 pessoas do aeroporto.

Depois do GP de São Paulo, todos os equipamentos também deixarão o Brasil pelo aeroporto em Campinas, rumo à Las Vegas, nos Estados Unidos, onde acontece a 21ª etapa da temporada no dia 21 de novembro.

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