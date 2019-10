Aventura cara: quanto custa assistir do estádio à final da Libertadores

No dia seguinte à goleada do Flamengo por 5 a 0 sobre o Grêmio, que valeu a classificação para a grande final da Copa Libertadores da América, é difícil encontrar um rubro-negro que não acessou um buscador de passagens aéreas com um objetivo em mente: orçar uma viagem para Santiago, no Chile, a sede da decisão do torneio sul-americano, marcada para o dia 23 de novembro, no estádio Nacional, contra o River Plate, da Argentina.

O cenário encontrado, se não gerou frustração imediata, causou agonia pelos preços salgados. VEJA elencou as dúvidas mais angustiantes dos flamenguistas e buscou as respostas de momento:

Ingressos

Os ingressos das categorias 1 e 2 do estádio Nacional tiveram venda iniciada no dia 16 de setembro e já estão esgotados, segundo a Conmebol. As entradas restantes são da categoria 3, destinada à torcedores de River e Flamengo, e serão comercializadas a partir da próxima sexta-feira 25, no site da Conmebol, a preço de 80 dólares (cerca de 320 reais).

Mapa de ingressos da final da Copa Libertadores 2019, no estádio Nacional, em Santiago, no Chile Mapa de ingressos da final da Copa Libertadores 2019, no estádio Nacional, em Santiago, no Chile

O clube rubro-negro não chegava à final da competição desde 1981, quando sagrou-se campeão frente ao chileno Cobreloa. O elenco do Flamengo neste ano não tem Zico ou Júnior, mas é tão superior aos adversários quanto o estrelado time de 81, que bateu o Liverpool com facilidade na final do Mundial de Clubes, por 3 a 0. Curiosamente, o time inglês é o atual campeão da Champions League e tem vaga garantida no Mundial da Fifa.

Hotel e passagens aéreas

A empolgação flamenguista já é traduzida no aumento do preço de pacotes de viagem acompanhar a final em Santiago. De acordo com levantamento feito por VEJA em sites de reservas e em agências de turismo, o torcedor do Flamengo não desembolsará menos que 5 000 reais para realizar o sonho de ver seu time na final da Libertadores, algo que sequer um jogador atual do time pôde fazer, pois nenhum deles era nascido em 1981.

Confira os preços médios para ver a final da Libertadores:

Custo estimado para uma pessoa, viajando entre sexta (22/11) e domingo (24/11):

Passagens de ida e volta: 3 800 reais (saindo de Rio de Janeiro ou São Paulo)

Hospedagem (quarto simples): 1 700 reais

Ingresso do setor norte/sul (o único ainda disponível): 320 reais