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Esporte

Autoridade francesa abre investigação por ataques racistas contra judoca Teddy Riner

Medalhista olímpico foi alvo de comentários ofensivos após se manifestar sobre ascensão da extrema-direita na França

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 12h28 | Atualizado em 24 set 2026, 12h47
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Judoca Teddy Riner na Olimpíada de Paris em 2024 (Jack GUEZ/AFP)
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Autoridade francesa abre investigação por ataques racistas contra judoca Teddy Riner Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por “insultos públicos racistas e assédio cibernético” ao atleta Teddy Riner. O judoca sete vezes medalhista olímpico foi alvo de comentários ofensivos nas redes sociais depois de expressar preocupação com a ascensão da extrema-direita na França em uma entrevista.

Em anúncio no Instagram nesta quinta, 24, o Ministério Público da capital francesa (Parquet de Paris) afirmou que a abertura da investigação foi uma iniciativa do Polo Nacional de Combate ao Ódio na Internet (PNLH) e será conduzida pelo Escritório Central de Combate aos Crimes contra a Humanidade e aos Crimes de Ódio (OCLCH).

O PNLH identificou mensagens de ódio direcionadas a Riner nas redes sociais X e Instagram após uma entrevista concedida no dia 16 de setembro de 2026. 

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Nesta data, o atleta afirmou em entrevista ao programa esportivo Stade 2 La Quotidienne: “O que me preocupa é a direção que o país está tomando”. 

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“Me preocupa, mesmo como atleta de competição. Me preocupa ver tudo isso, a ascensão do extremismo. Me assusta.” O atleta foi questionado pelo entrevistador se ele se referia a ambos os extremos, esquerda e direita, mas Riner esclareceu: “A extrema-direita. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes.”

O jornalista Pascal Praud comentou o posicionamento do judoca em seu editorial na CNews: “O que Teddy Riner diz ou nada diz, é essencialmente a mesma coisa. Os franceses não se importam”, afirmando que o discurso do atleta era previsível, esperado e vazio.

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Em resposta, Riner escreveu no X: “Ser atleta de alto nível não me impede de manter os pés no chão e lançar um olhar atento ao país.”

“O direito de se expressar pertence a cada cidadão, qualquer que seja o seu percurso”, completou.

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Na mesma rede social, Riner comentou a abertura da investigação nesta quinta: “A partir de agora, cada declaração odiosa ou racista feita contra mim será documentada e, quando os fatos justificarem, será objeto das medidas judiciais apropriadas.”

A investigação do Ministério aponta infrações do artigo 33, por injúria pública em razão de raça, e do artigo 222-33-2-2, sobre assédio por meio de comunicação pública online. 

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Quem é Teddy Riner?

Nascido em Pointe-à-Pitre, Guadalupe, território ultramarino da França na região do Caribe, Riner cresceu em Paris, onde começou nos esportes aos cinco anos. Ele testou diferentes modalidades como escalada, golfe, tênis, natação, mas encontrou sua paixão no judô. 

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Aos 15 anos ele passou a integrar o time nacional e dois anos depois se tornou profissional. Com 18 anos, se tornou o campeão mundial mais jovem do judô no campeonato realizado no Rio de Janeiro. Ele ainda conquistou mais dez medalhas da competição e sete medalhas olímpicas (cinco de ouro, sendo duas de grupos, e duas de bronze).

O atleta de 37 anos é considerado um dos maiores judocas de todos os tempos e também é apontado como um dos atletas mais populares da França. Ele planeja se aposentar depois da Olimpíada de Los Angeles em 2028.

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França
Judô
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