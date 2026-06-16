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Esporte

Autor do primeiro gol do Iraque na Copa teve pai morto, irmão sequestrado e enfrentou interrogatório nos EUA

Herói da classificação iraquiana, Aymen Hussein marcou o primeiro gol do país nesta Copa do Mundo

Por Maria Trombini 16 jun 2026, 22h28
Jogador de futebol com barba e camisa branca número 18, braços abertos e boca aberta em comemoração, correndo em campo verde com torcida desfocada ao fundo
Aymen Hussein é o principal goleador da Seleção do Iraque (Abdulhamid Hosbas/Getty Images)
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O jogador Aymen Hussein marcou nesta terça-feira (16) o primeiro gol do Iraque na Copa do Mundo de 2026, na partida contra a Noruega. O atacante já havia entrado para a história do futebol iraquiano ao anotar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental disputada em abril de 2026.

O resultado garantiu a volta do Iraque ao Mundial após quatro décadas de ausência. Até então, a única participação da seleção havia sido na Copa do México, em 1986.

Mesmo antes de entrar em campo, porém, Hussein já havia enfrentado um contratempo nos Estados Unidos. Ao desembarcar no país com a delegação iraquiana, o atacante foi interrogado durante sete horas pelas autoridades de imigração no aeroporto de Chicago.

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Segundo a agência de notícias Shafaq News, o jogador foi submetido a procedimentos de investigação e verificação antes de ser liberado para seguir viagem.

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Por trás dos feitos em campo, está uma trajetória marcada por perdas e violência. 

Em 2008, quando ainda era adolescente, Hussein perdeu o pai, morto pela Al-Qaeda. Anos depois, em 2014, seu irmão foi sequestrado pelo Estado Islâmico e nunca mais foi encontrado. Em mais um capítulo de sofrimento para a família, a casa onde viviam, na cidade de Kirkuk, foi destruída durante os conflitos que atingiram a região. 

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Copa do Mundo 2026
Iraque
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