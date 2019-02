Autor de dois gols, Love agradece o ‘garçom’ Diego Maurício

O atacante Vagner Love foi um dos principais jogadores do Flamengo na vitória sobre o Volta Redonda, de virada, por 4 a 2. Autor de dois gols na partida, o camisa 99 exaltou o espírito guerreiro de sua equipe, sem esquecer, também, de Diego Maurício, que deu as duas assistências para o jogador ir às redes.

‘Isso é que é bonito. O time jogou com garra e teve o apoio da torcida. Jogamos a maior parte do tempo com um jogador a menos . Empatamos, viramos, cedemos o empate e conseguimos a vitória. O grupo todo está de parabéns. Principalmente o Diego Maurício, que me deu dois belos passes’, disse o jogador.

Com sete gols marcados desde que voltou ao Fla, há nove jogos, Love tem sido uma das principais armas do time rubro-negro nesta temporada. A vitória deste sábado colocou a equipe de Joel Santana na terceira colocação do Grupo A, com 12 pontos, um menos que o líder Botafogo.

Antes de pensar novamente no Estadual, porém, o Flamengo joga mais uma partida pela Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), o clube carioca vai até o Paraguai enfrentar o Olímpia.