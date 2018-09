Autópsia indica morte súbita de jogador brasileiro de vôlei

O Club Voleibol de Teruel recebeu o primeiro documento da autópsia do jogador Vinícius Noronha, líbero brasileiro de 26 anos que foi encontrado morto na manhã da última segunda-feira. Carlos Ranera, presidente do clube, informou ao Diário de Teruel que a causa da morte foi uma “morte súbita inesperada”.

Neste terça-feira foi realizado o velório do brasileiro no necrotério San Julian de Teruel. O funeral ocorrerá na quarta-feira, na Igreja de Santa Emerenciana, às 12h30 (local, 7h30 de Brasília). Ainda não foi definida a forma de como o traslado do corpo para o Brasil será realizado.

Vinicius Noronha foi convocado na segunda-feira pela manhã, juntamente com o restante do elenco, para seguir até Alcañiz, onde disputaria a primeira partida da pré-temporada contra o L’Illa Grau. Como não compareceu, membros do clube foram até a sua residência e encontraram o líbero brasileiro morto.