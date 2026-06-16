Áustria x Jordânia na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Áustria e Jordânia se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta madrugada. A Áustria retorna após 28 anos de ausência, enquanto a Jordânia faz sua estreia histórica no torneio. Saiba onde assistir a este confronto do Grupo J, confira as prováveis escalações e a análise dos times.

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Áustria e Jordânia se enfrentam na madrugada desta terça para quarta-feira, à 1h (horário de Brasília), no estádio da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo J, o mesmo de Argentina e Argélia.

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A Áustria vai voltar a disputar uma Copa do Mundo depois de 28 anos de ausência. Antes desta edição, havia disputado os Mundiais de 1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990 e 1998. A melhor campanha austríaca foi em 1954, na Suíça, quando terminou em 3º lugar. Depois de uma boa campanha nas eliminatórias, com somente uma derrota em oito partidas, a Áustria venceu os três amistosos que disputou em 2026, contra Gana, Coreia do Sul e Tunísia.

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Do outro lado, a Jordânia vai disputar a sua primeira Copa do Mundo da história. Nos amistosos disputados em 2026, a Jordânia empatou com Costa Rica e Nigéria e perdeu para a Suíça e a Colômbia.

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Como assistir ao jogo entre Áustria e Jordânia hoje?

Áustria e Jordânia vão se enfrentar na madrugada desta terça para quarta-feira, à 1h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Áustria: Alexander Schlager; Laimer, Alaba, Lienhart e Mwene; Seiwald e Xaver Schlager; Schmid, Gregoritsch e Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

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Jordânia: Abulaila; Al-Arab, Nasib e Obaid; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh e Abu Taha; Al-Tamari, Olwan e Odeh Fakhoury. Técnico: Jamal Sellami.

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Odds para Áustria x Jordânia:

Resultado final

Betano: Áustria (1.40) – Empate (4.70) – Jordânia (8.25)

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Bet365: Áustria (1.38) – Empate (5.25) – Jordânia (8.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Dahane Beida (Mauritânia);

Dahane Beida (Mauritânia); Assistentes: Jerson Santos (Angola) e Elvis Noupue (Camarões);

Jerson Santos (Angola) e Elvis Noupue (Camarões); Quarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica);

Oshane Nation (Jamaica); VAR: Mahmoud Ashour (Egito).