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Esporte

Áustria x Jordânia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Austríacos voltam a disputar uma Copa do Mundo depois de 28 anos; Jordanianos vão jogar o torneio pela 1ª vez. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 12h30 | Atualizado em 16 jun 2026, 18h05
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 13: General view of the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium on June 13, 2026 in San Francisco, California. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
Estádio da Área da Baía de San Francisco vai ser o palco da partida entre Estados Unidos e Bósnia hoje (Fran Santiago/Getty Images)
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Áustria e Jordânia se enfrentam na madrugada desta terça para quarta-feira, à 1h (horário de Brasília), no estádio da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo J, o mesmo de Argentina e Argélia.

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A Áustria vai voltar a disputar uma Copa do Mundo depois de 28 anos de ausência. Antes desta edição, havia disputado os Mundiais de 1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990 e 1998. A melhor campanha austríaca foi em 1954, na Suíça, quando terminou em 3º lugar. Depois de uma boa campanha nas eliminatórias, com somente uma derrota em oito partidas, a Áustria venceu os três amistosos que disputou em 2026, contra Gana, Coreia do Sul e Tunísia.

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Do outro lado, a Jordânia vai disputar a sua primeira Copa do Mundo da história. Nos amistosos disputados em 2026, a Jordânia empatou com Costa Rica e Nigéria e perdeu para a Suíça e a Colômbia.

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Como assistir ao jogo entre Áustria e Jordânia hoje?

Áustria e Jordânia vão se enfrentar na madrugada desta terça para quarta-feira, à 1h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Áustria: Alexander Schlager; Laimer, Alaba, Lienhart e Mwene; Seiwald e Xaver Schlager; Schmid, Gregoritsch e Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

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Jordânia: Abulaila; Al-Arab, Nasib e Obaid; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh e Abu Taha; Al-Tamari, Olwan e Odeh Fakhoury. Técnico: Jamal Sellami.

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Odds para Áustria x Jordânia:

Resultado final

Betano: Áustria (1.40) – Empate (4.70) – Jordânia (8.25)

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Bet365: Áustria (1.38) – Empate (5.25) – Jordânia (8.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Dahane Beida (Mauritânia);
  • Assistentes: Jerson Santos (Angola) e Elvis Noupue (Camarões);
  • Quarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica);
  • VAR: Mahmoud Ashour (Egito).
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