Australiano combina surfe e skate em piscina de ondas

O australiano Julian Wilson uniu seus esportes favoritos, o surfe e o skate, em uma piscina de ondas na Austrália. O surfista, vice-campeão mundial em 2018, quando perdeu o título da WSL para o brasileiro Gabriel Medina, idealizou uma espécie de corrimão para realizar, na água, manobras de skate.

O “Rail Project” (Projeto Corrimão, na tradução do inglês) precisou da ajuda da tecnologia para ser posto em prática. As pranchas foram produzidas com material de fibra de carbono, para ficarem mais leves e, ao mesmo tempo, resistentes ao impacto no corrimão.

A concretização do projeto só pôde acontecer após Julian Wilson adaptar a ideia à piscina de ondas, visto que o corrimão não tinha estabilidade em mar aberto. Na piscina do Urbnsurf, em Melbourne, foram necessários 600 quilos para estabilizar o objeto e possibilitar as manobras de Wilson.

As piscinas de ondas artificiais se tornaram uma febre desde quando o americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial da WSL, criou o Surf Ranch, seu próprio complexo de piscina de ondas na cidade de Leemore, na Califórnia. Com ajuda de Slater, a WSL adicionou, em 2018, a etapa de piscina de ondas em seu calendário.