Austrália x Turquia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida é válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026. Saiba como assistir
Austrália e Turquia se enfrentam pelo Grupo D da Copa do Mundo de 2026 nessa madrugada, às 1h (horário de Brasília), no estádio de Vancouver, no Canadá.
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A Austrália vai disputar a sua sétima Copa do Mundo e a sexta de forma consecutiva. Antes desta edição, os australianos disputaram os Mundiais de 1974, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. As melhores campanhas australianas foram em 2006 e 2022, quando chegaram nas oitavas de final.
Do outro lado, a Turquia volta à Copa em 2026 após um hiato de 24 anos sem participar. Sua última participação havia sido em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, quando a seleção turca viveu seu auge, terminando em 3º lugar, sua melhor colocação na história. Esse será o terceiro Mundial dos turcos, que tem nomes estrelados no elenco como Arda Güler, Kenan Yıldız e Çalhanoğlu.
O Grupo D conta ainda com Estados Unidos e Paraguai.
Como assistir ao jogo entre Austrália e Turquia hoje?
Austrália e Turquia vão se enfrentar na madrugada deste sábado, 13, para domingo, 14, às 1h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Austrália: Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington e Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill e Leckie; Touré. Técnico: Tony Popovic.
Turquia: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı e Eren Elmalı; Yüksek e Çalhanoğlu; Orkun Kökçü, Yılmaz e Arda Güler; Deniz Gül. Técnico: Vincenzo Montella.
Odds para Austrália x Turquia:
Resultado final
Betano: Austrália (4.75) – Empate (3.70) – Turquia (1.75)
Bet365: Austrália (5.00) – Empate (3.75) – Turquia (1.70)