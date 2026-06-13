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Austrália x Turquia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida é válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 12h30 | Atualizado em 13 jun 2026, 21h18
VANCOUVER, CANADA - APRIL 17: General view of BC Place stadium from the pitch level before the start of the MLS match between Vancouver Whitecaps FC and Sporting Kansas City on April 17, 2026 in Vancouver, Canada. BC Place Stadium will host seven matches in the FIFA World Cup 2026. (Photo by Rich Lam/Getty Images)
Estádio de Vancouver, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Nova Zelândia e Bélgica (Rich Lam/Getty Images)
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Austrália e Turquia se enfrentam pelo Grupo D da Copa do Mundo de 2026 nessa madrugada, às 1h (horário de Brasília), no estádio de Vancouver, no Canadá. 

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A Austrália vai disputar a sua sétima Copa do Mundo e a sexta de forma consecutiva. Antes desta edição, os australianos disputaram os Mundiais de 1974, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. As melhores campanhas australianas foram em 2006 e 2022, quando chegaram nas oitavas de final.

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Do outro lado, a Turquia volta à Copa em 2026 após um hiato de 24 anos sem participar. Sua última participação havia sido em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, quando a seleção turca viveu seu auge, terminando em 3º lugar, sua melhor colocação na história. Esse será o terceiro Mundial dos turcos, que tem nomes estrelados no elenco como Arda Güler, Kenan Yıldız e Çalhanoğlu.

O Grupo D conta ainda com Estados Unidos e Paraguai.

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Como assistir ao jogo entre Austrália e Turquia hoje?

Austrália e Turquia vão se enfrentar na madrugada deste sábado, 13, para domingo, 14, às 1h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Austrália: Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington e Bos; Metcalfe, Irvine, O’Neill e Leckie; Touré. Técnico: Tony Popovic.

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Turquia: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı e Eren Elmalı; Yüksek e Çalhanoğlu; Orkun Kökçü, Yılmaz e Arda Güler; Deniz Gül. Técnico: Vincenzo Montella.

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Odds para Austrália x Turquia:

Resultado final

Betano: Austrália (4.75) – Empate (3.70) – Turquia (1.75)

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Bet365: Austrália (5.00) – Empate (3.75) – Turquia (1.70)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Amin Mohamed (Egito);
  • Assistentes: Mahmoud Abouelregal (Egito) e Ahmed Hossam Taha (Egito);
  • Quarto árbitro: Juan Calderon (Costa Rica);
  • VAR: Mahmoud Ashour (Egito);
  • AVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos).
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TAGS:
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