Austrália abre 2 a 0 sobre o Brasil no primeiro dia de Copa Davis

O primeiro dia de confrontos entre Brasil e Austrália na Copa Davis foi de derrotas para os brasileiros Thiago Monteiro, número 82 do ranking da ATP, e o jovem Thiago Wild, 113 do mundo.

Monteiro foi o primeiro a jogar em Adelaide-AUS, nesta sexta-feira, 6, contra Jordan Thompson (63º). Melhor brasileiro no ranking, ele acabou superado por 2 sets a 0. Logo depois, foi a vez de Thiago Wild, de 19 anos, perder para John Millman (43º), mas por 2 sets a 1.

Desta forma, os australianos abrem 2 a 0 no confronto e obriga que os brasileiros vençam o jogo de duplas e os outros dois de simples.

O duelo entre Monteiro e Thompson durou 1h24 e foi equilibrado, com sets vencidos pelo australiano por 6/4. Na sequência, Wild começou bem e venceu o primeiro set por 6/4, mas acabou tomando a virada, ao perder o segundo no tie-break por 7/6 e o terceiro por 6/2.

Comeback complete for @johnhmillman 👏 Gets the win for Australia 4-6 7-6(0) 6-2 against Brazil. 🇦🇺2️⃣🆚0️⃣🇧🇷 pic.twitter.com/DF9gFgLKGL — Davis Cup (@DavisCup) March 6, 2020

O novo formato da Copa Davis

Presidida pelo zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, a empresa Kosmos foi a responsável pela mudança de formato da Copa Davis. A nova estrutura prevê que, depois da repescagem, a fase final do torneio terá sede neutra. Neste ano, o torneio será realizado na arena Caixa Mágica, em Madri, no mês de novembro. Os primeiros colocados e os dois melhores segundos avançarão à fase eliminatória, em uma espécie de Copa do Mundo.

A Copa Davis foi fundada em 1900 por alunos da faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Em seu formato mais recente, ela era disputada em fases de mata-mata, com 16 países no Grupo Mundial, a primeira divisão do tênis. Os demais países disputavam uma vaga na elite em competições dentro de suas zonas continentais, também em confrontos de mata-mata, na casa de uma das equipes.