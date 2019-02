Ausente na reapresentação santista, Muricy pode voltar ao trabalho nesta quarta

O técnico Muricy Ramalho novamente não compareceu ao treino do Santos, na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé. Em recuperação de uma crise de hérnia de disco, o treinador não comandou a atividade, que marcou a reapresentação do Peixe, após a vitória sobre o Atlético-PR, por 4 a 1, no último sábado, no Pacaembu. Mário Felipe Peres, o Tata, auxiliar de Muricy, foi quem dirigiu o treino mais uma vez.

Em recuperação há duas semanas, o comandante é aguardado na atividade marcada para a manhã desta quarta, no CT alvinegro. O problema de saúde deixou Muricy Ramalho afastado da equipe nos jogos contra Botafogo, Flamengo e Atlético-PR.

O técnico santista, que na última sexta conversou com o elenco e concedeu entrevista coletiva, tem boas chances de estar no banco de reservas do time contra o Vasco, no próximo domingo, na Vila Belmiro.

Segundo o treinador, ele pretende seguir as orientações médicas e realizar o trabalho de fisioterapia no CT Rei Pelé. Caso não volte a sentir dores, Muricy irá orientar a equipe contra o Gigante da Colina, em duelo válido pela 33rodada do Brasileirão.