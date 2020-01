Atual hexacampeã, Mercedes pode deixar a Formula 1 em 2021

Dona da maior hegemonia da história da Formula 1 com seis títulos nas últimas seis temporadas, a Mercedes pode não fazer parte do grid no ano que vem. De acordo com uma investigação dos sites europeus especializados em automobilismo “Autocar” e “Racefans”, a equipe de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas terá uma reunião no próximo dia 12 para decidir se permanece na categoria ou não. A escuderia ainda não tem um acordo para a temporada 2021 com a Liberty Media, o grupo dono da categoria.

A reportagem afirma que a equipe está pronta para discutir sua retirada da Formula 1 como equipe – passando apenas a fornecer os motores, como já faz com a Williams e a Racing Point, além da parceria retomada com a McLaren. O atual chefe da Marcedes Toto Wolff e o proprietário da Racing Point Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll, assumiriam a escuderia. Stroll também teria o interesse em investir na compra da Aston Martin, que poderia dar o nome para o novo carro.

A Mercedes já assumiu publicamente o objetivo de economizar 1,4 bilhão de euros (6,5 bilhões de reais) até o final de 2022. Também anunciou, no final do ano passado, uma série de cortes de empregos e investimentos para cumprir a meta. Apesar de uma equipe vencedora e conseguir cumprir grande parte das despesas com as premiações da F1, o conselho da empresa está preocupado com as incertezas sobre a categoria na próxima temporada, já que o regulamento está sendo escrito do zero e a ideia da Liberty Media é fazer com que a competição seja mais equilibrada – portanto um risco para a hegemonia da montadora alemã.

Outro ponto que a empresa considera, segundo a reportagem, é a crescente importância sobre as questões ambientais. A Mercedes tem a intenção de investir cada vez mais no mercado de carros elétricos e já conta com uma equipe na Formula 2, categoria que trabalha nessa seara.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas só têm contratos com a Mercedes até o final de 2020. Caso a saída da equipe se confirme, a especulação é que o piloto britânico seis vezes campeão do mundo seja contratado pela Ferrari na próxima temporada.