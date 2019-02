Atuais campeões passam para a final dos 400 m rasos e com barreiras

Neste sábado, as semifinais dos 400 metros rasos feminino e dos 400 metros com barreiras masculino foram disputadas. A britânica Christine Ohuruogu, medalhista de ouro na modalidade nos Jogos de Pequim, em 2008, não decepcionou e garantiu a sua vaga na final deste domingo, ficando em segundo lugar na primeira bateria do dia, com o tempo de 50s22.

A norte-americana Sanya Richards Ross, que conquistou o bronze em 2008, também avançou para a disputa de medalha, inclusive ficando à frente de Ohuruogu, com 50s07. As outras classificadas com os dois melhores tempos dos outros grupos foram Amantle Montsho (50s15), de Botsuana, e a norte-americana Francena McCocory (50s19), ambas na segunda bateria, e, na bateria número três, a russa Antonina Krivoshapka (49s81) e a norte-americana DeeDee Trotter (49s87).

Com os dois melhores tempos entre todas as terceiras colocadas, o que também garante classificação, as jamaicanas Rosemarie Whyte (50s98) e Novlene Williams-Mills (49s91) também avançaram.

Nos 400 metros com barreiras masculino, o atual medalhista de ouro também assegurou sua vaga para disputar mais uma medalha. O norte-americano Angelo Taylor fez o segundo melhor tempo da bateria dois, com 47s95, e está na final, ficando somente atrás de Javier Culson, de Porto Rico, que fez 47.93 no grupo.

Na bateria um, o norte-americano Kerron Clement, que ficou com a prata em Pequim, também passou para a final em Londres, ficando entre os dois melhores terceiros, com 48s12. Felix Sanchez, da República Dominicana foi o primeiro, com 47s76, enquanto que Jehue Gordon (47s96), de Trinidad e Tobago, ficou em segundo. Ainda nesse primeiro grupo, o britânico David Greene também se classificou entre os dois melhores terceiros do geral.

Na última bateria, o norte-americano Michael Tinsley, que anotou 48s18, e o jamaicano Leford Green, com 48s61, seguem na briga por um lugar no pódio.