Atriz Julia Roberts ganha camisa personalizada do Barcelona

A passagem do Barcelona pelos Estados Unidos também chamou a atenção de uma grande personalidade do cinema. A atriz Julia Roberts, uma das estrelas do badalado mundo de Hollywood, foi presenteada neste sábado com uma camisa do clube. Ela ainda fez questão de conhecer o time feminino do clube catalão.

Em solo americano, o Barcelona esteve em ação pela Copa Internacional dos Campeões. A equipe espanhola empatou por 2 a 2 com o Tottenham e venceu a disputa nos pênaltis. O brasileiro Arthur foi um dos destaques do jogo, marcando, inclusive, um dos gols do atual campeão espanhol.