ATP quer acabar com repetição de saque que toca na rede

A Associação dos Tenistas Profissionais decidiu, após reuniões em Nova York, amenizar as punições aos jogadores que violarem o tempo máximo para início de um ponto a partir de 2013. A entidade também anunciou que na próxima temporada fará testes para acabar com o “let” – em que o serviço é repetido se tocar na rede e cair na área de saque da quadra adversária. A exemplo do que ocorre hoje no vôlei, o ponto seguirá normalmente.

Nos torneios ATP e Challenger do próximo ano, o tenista continuará tendo 25 segundos para se preparar entre as disputas de ponto, mas a punição será diferente. Atualmente, ao ultrapassar o tempo, o atleta é advertido e se repetir a ação perde um ponto. A partir de 2013, o sacador só será punido na segunda vez que violar a regra. O recebedor continua a perder um ponto em seu segundo abuso de tempo.

Segundo o presidente executivo da ATP, Brad Drewett, a extinção do “let” “não vai reduzir significativamente o tempo de um jogo, mas acreditamos que deve ter um impacto positivo na dinâmica da partida”.

(Com agência Gazeta Press)