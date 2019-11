Atletismo: Mo Farah voltará às pistas em 2020 visando Olimpíada de Tóquio

O maratonista inglês Mo Farah anunciou nesta sexta-feira 29 que retornará às provas de pista e que defenderá o título dos 10 000 metros na Olimpíada de Tóquio, em julho próximo. Seis vezes campeão mundial, o atleta de 36 anos foi medalhista de ouro das provas de 5 000 e 10 000 metros nos Jogos de Londres, em 2012, e do Rio de Janeiro, em 2016.

“Foi muito bom competir nas maratonas nos últimos anos, mas estou muito emocionado pela minha volta para as pistas. Espero não ter perdido a velocidade, mas vou treinar duro e ver o que posso fazer”, declarou Farah, que ainda terá de se classificar para os Jogos de Tóquio. Recentemente, o nome de Farah voltou às manchetes graças as acusações de doping que pairaram sobre seu antigo treinador, o cubano Alberto Salazar.

Farah, em 2017, decidiu deixar às pistas e se dedicar somente à corrida de rua. Já no ano seguinte, ele venceu a Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, e quebrou o recorde europeu da distância, de 2h05min11s. O corredor inglês, no entanto, não conseguiu seus principais objetivos: dominar as provas de 42 quilômetros e vencer a Maratona de Londres.

(Com EFE)