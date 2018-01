Atletismo: Após seis meses parado, Thiago Braz volta a competir

Há seis meses sem disputar uma competição oficial, o brasileiro Thiago Braz, campeão olímpico no salto com vara nos Jogos Rio-2016, volta às pistas nesta sexta-feira (26). Ele está inscrito para participar do ISTAF Meeting Indoor (pista coberta) de Berlim. O torneio será preparação para o brasileiro, que tem vaga assegurada no Campeonato Mundial Indoor, marcado para Birmingham (Inglaterra), em março.

A última vez que Thiago Braz disputou uma prova foi na etapa de Rabat (Marrocos), da Liga Diamante de atletismo, no dia 16 de julho de 2017. Ele foi eliminado após errar os três saltos, sem ter conseguido ultrapassar a marca de 5,40 m – na Olimpíada, ele levou a medalha de ouro com uma incrível marca de 6,03 m, que é o atual recorde olímpico.

O brasileiro vinha de uma sequência ruim de resultados, tendo sido eliminado também sem marca na etapa de Eugene (EUA), da Liga Diamante, no dia 27 de maio. Seu melhor resultado foi obtido em Xangai (China), quando atingiu os 5,60 m, em 13 de maio. Em junho, no Troféu Brasil, realizado em São Bernardo, não superou os 5,52 m. Na temporada em pista coberta, ele chegou a saltar 5,86 m em janeiro, durante uma prova em Rouen (França), quando também superou o rival francês Renaud Lavillenie.

O fraco desempenho fez com que a CBAt procurasse o treinador do brasileiro, o ucraniano Vitaly Petrov, para preservá-lo, foi decidido retirar Thiago Braz do Mundial de Atletismo do ano passado, que aconteceu em Londres. O saltador brasileiro também com uma incômoda lesão nas costas e alguns problemas pessoais, que estavam atrapalhando seus treinamentos.

Em Berlim, Braz enfrentará adversários candidatos à medalha em Birmingham, como o francês Renaud Lavillenie (recordista mundial com 6,16 m e medalha de prata no Rio 2016), o polonês Piotr Lisek, o alemão Raphael Holzdeppe e o canadense Shawnacy Barber.

O brasileiro vem treinando de forma intensiva desde o dia 6 de janeiro em Pádova, na Itália, no centro de treinamento mantido por Petrov. Na sexta-feira, sua prova em Berlim deverá começar às 15h15 (horário de Brasília).