Atlético Mineiro x River Plate: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético Mineiro e River Plate vão realizar dois jogos de tirar o fôlego pela semifinal da Copa Libertadores da América. Os primeiros 90 minutos ocorrem hoje, 22, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h30.

O galo chega em alta para o confronto depois de eliminar o Vasco da Gama, em São Januário, no último sábado, 19, pela Copa do Brasil. O alvinegro venceu a partida de ida por 2 a 1 na própria Arena MRV e garantiu um empate no Rio de Janeiro com um golaço de Hulk, aos 38 minutos do segundo tempo. Na final, o galo vai enfrentar o Flamengo, que eliminou o Corinthians no último domingo, 20.

Já o River não está no mesmo bom momento, já que empatou com o Vélez Sarsfield na sexta-feira, 18, por 1 a 1 e está somente na oitava colocação do Campeonato Argentino. O River Plate vem de dois empates e uma derrota no Campeonato Argentino. A última vitória do clube comandado por Marcelo Gallardo foi no dia 24 de setembro contra o Colo-Colo, no segundo jogo das quartas de finais da Libertadores.

A segunda e decisiva partida vai acontecer na terça-feira que vem, dia 29, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Quem conseguir a classificação, vai enfrentar o vencedor de Botafogo e Peñarol, nesse mesmo estádio, no dia 30 de novembro.

Como assistir ao jogo entre Atlético Mineiro e River Plate?

A partida entre Atlético Mineiro e River Plate será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+.

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h30.

Prováveis escalações:

Atlético Mineiro: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana (Rubens); Otávio, Alan Franco e Scarpa; Palacios (Alisson), Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Díaz, Acuña; Simón, Kranevitter, Fernández; Meza, Colidio e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo

Arbitragem:

Jesús Valenzuela (Venezuela), auxiliado por Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela). VAR: Juan Lara (Chile)