Atlético Mineiro x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Chegou o grande dia! O campeão da Copa do Brasil vai ser definido na tarde de hoje, no duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Os clubes entram em campo às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Na primeira partida, o rubro-negro levou a melhor no Estádio do Maracanã e venceu por 3 a 1, com dois gols do atacante Gabigol e um do meia Arrascaeta. O galo descontou com Alan Kardec.

Agora, o Atlético precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença em casa para levar a partida para a disputa de pênaltis. Em caso de vitória por 1 gol de diferença, empate ou outra derrota, o Atlético ficará com o vice-campeonato.

Nesse ano, o campeão da Copa do Brasil vai faturar R$ 73,5 milhões de premiação, enquanto o vice-campeão vai receber R$ 31,5 milhões.

O Atlético Mineiro não poderá contar com dois jogadores importantes na partida, o atacante Deyverson e o volante Fausto Vera. Como eles já atuaram por outros clubes na competição nesse ano, o regulamento não autoriza que qualquer jogador atue por duas equipes diferentes. O meia Robert, que tem pouco espaço na equipe, também não pode atuar pelo mesmo motivo.

No Flamengo a expectativa é de que Nico De la Cruz e Luiz Araújo possam retornar ao time na decisão. Ambos estão lesionados e são dúvidas mas, em entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís afirmou ter esperança que a dupla possa jogar a grande decisão.

Como assistir ao jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo?

Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam neste domingo, 10, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda final da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão da Globo, do Sportv e do Prime Video.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Alonso, Battaglia e Arana; Zaracho (Kardec), Otávio, Alan Franco e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Gerson, Pulgar, Plata, Arrascaeta e Michael; Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP).