Atlético Mineiro derrota o Botafogo e se classifica para pré-Libertadores

O Atlético Mineiro garantiu neste sábado à noite a classificação para a fase eliminatória que pode lhe assegurar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Com um gol de Cazares aos 17 minutos do primeiro tempo, o time mineiro venceu o Botafogo por 1 a 0, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Na outra partida que abriu a rodada, os reservas do Atlético Paranaense venceram o Flamengo por 2 a 1, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O time carioca já havia assegurado o vice-campeonato.

Com 59 pontos, o Atlético Mineiro terminou o Brasileiro na sexta colocação, dois a mais que o Atlético Paranaense. Já o Botafogo se mantém em nono lugar, com 51 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Santos, que tem 50 e enfrenta o Sport neste domingo, no Recife.

O Galo jogará a chamada pré-Libertadores no começo de 2019: é um mata-mata, com jogo de ida e volta, contra um adversário a ser definido em sorteio pela Conmebol. Se passar, garantirá uma vaga na fase de grupos da Libertadores do próximo ano.

No Maracanã, o Flamengo jogou com o time titular, na despedida do meia Lucas Paquetá, que foi vendido para o Milan, da Itália. Já o Atlético Paranaense poupou seus titulares porque terá a partida de ida da final da Copa Sul-Americana no meio de semana, contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. O Flamengo saiu na frente com um gol do zagueiro Rhodolfo, no primeiro tempo. Mas levou a virada depois do intervalo, com gols de Rossetto e Rony.

O Brasileiro se encerra neste domingo com mais oito jogos. O Palmeiras garantiu o título na rodada passada, mas ainda falta definir uma vaga automática na fase de grupos da Libertadores, que está entre Grêmio e São Paulo; e os outros dois rebaixados, que irão se juntar a Vitória e Paraná. Fluminense, Vasco, Chapecoense, América Mineiro e Sport são os cinco clubes que tentam assegurar a permanência na Série A do Brasileiro em 2019.

(Com Estadão Conteúdo)