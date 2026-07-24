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Esporte

Atlético Mineiro anuncia chegada de centroavante uruguaio que estava na Espanha

A assinatura definitiva do contrato será por empréstimo com opção de compra, condicionada à aprovação dos exames médicos

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 15h13 | Atualizado em 24 jul 2026, 15h19
Jogador de futebol com camisa azul, calção branco e meias azuis, caminhando no gramado de um estádio, com torcedores borrados ao fundo
Thiago Borbas: centroavante uruguaio de 24 anos estava no Real Oviedo, da Espanha -  (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)
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Atlético Mineiro anuncia chegada de centroavante uruguaio que estava na Espanha Priorizar nos meus resultados Google

O Atlético Mineiro anunciou nesta sexta-feira, 24, a contratação de Thiago Borbas, junto ao Red Bull Bragantino, de Bragança Paulista. O centroavante uruguaio, que estava emprestado ao Real Oviedo, da Espanha, chegará em Belo Horizonte nos próximos dias. A assinatura definitiva do contrato, diz o clube mineiro, será por empréstimo com opção de compra, condicionada à aprovação dos exames médicos.

Thiago Borbas surgiu profissionalmente no River Plate de Montevideo, em 2020. Viveu sua grande fase no clube em 2022, quando foi um dos principais artilheiros do Campeonato Uruguaio, chamando a atenção do mercado internacional.

Foi contratado pelo Red Bull Bragantino no final de 2022 com vínculo até dezembro de 2027. Pelo Massa Bruta, acumulou participações e gols entre as temporadas de 2023 e 2025. Em janeiro, foi emprestado ao Real Oviedo, da Espanha, disputando partidas na La Liga.

Seleção uruguaia

Borbas passou pelas seleções de base do Uruguai e chegou a figurar na lista preliminar de 55 jogadores para a Copa do Mundo de 2022. A estreia pela equipe principal ocorreu em junho de 2023, sob o comando de Marcelo Bielsa, em um amistoso contra a Nicarágua.

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