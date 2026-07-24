Atlético Mineiro anuncia chegada de centroavante uruguaio que estava na Espanha

O Atlético Mineiro anunciou nesta sexta-feira, 24, a contratação de Thiago Borbas, junto ao Red Bull Bragantino, de Bragança Paulista. O centroavante uruguaio, que estava emprestado ao Real Oviedo, da Espanha, chegará em Belo Horizonte nos próximos dias. A assinatura definitiva do contrato, diz o clube mineiro, será por empréstimo com opção de compra, condicionada à aprovação dos exames médicos.

Thiago Borbas surgiu profissionalmente no River Plate de Montevideo, em 2020. Viveu sua grande fase no clube em 2022, quando foi um dos principais artilheiros do Campeonato Uruguaio, chamando a atenção do mercado internacional.

Foi contratado pelo Red Bull Bragantino no final de 2022 com vínculo até dezembro de 2027. Pelo Massa Bruta, acumulou participações e gols entre as temporadas de 2023 e 2025. Em janeiro, foi emprestado ao Real Oviedo, da Espanha, disputando partidas na La Liga.

Seleção uruguaia

Borbas passou pelas seleções de base do Uruguai e chegou a figurar na lista preliminar de 55 jogadores para a Copa do Mundo de 2022. A estreia pela equipe principal ocorreu em junho de 2023, sob o comando de Marcelo Bielsa, em um amistoso contra a Nicarágua.