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Esporte

Atlético-MG x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Galo recebe o Leão da Barra em Belo Horizonte em confronto válido pela 25ª rodada

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 12h00
BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 22: A general view of the stadium prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semi-final first leg match between Atletico Mineiro v River Plate at Arena MRV on October 22, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gilson Lobo/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Gilson Lobo/Getty Images)
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Atlético-MG e Vitória se enfrentam neste sábado, 29, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

O time comandado por Eduardo Domínguez ocupa o nono lugar, com 33 pontos, e tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. O Galo atravessa um bom momento, em uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. No meio da semana, a equipe mineira empatou no clássico com o Cruzeiro pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A proximidade entre as partidas pode levar Domínguez a preservar alguns titulares contra o Vitória. O treinador também convive com baixas importantes no elenco: Lyanco, Léo Duarte, Igor Gomes e Victor Hugo estão entre os jogadores entregues ao departamento médico, enquanto Ruan Tressoldi segue fora após entrar no protocolo de concussão.

Do outro lado, o Vitória está na 12ª colocação, com 29 pontos, e busca se afastar da parte inferior da tabela. A equipe baiana perdeu o Ba-Vi por 2 a 0, no Barradão, na última rodada do Brasileiro. Assim como o Atlético, o Leão também jogou pela Copa do Brasil no meio da semana. Na quarta-feira, a equipe enfrentou o Vasco em São Januário e perdeu por 1 a 0, mesmo com um jogador a mais desde os 18 minutos do primeiro tempo. 

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Jair também terá de administrar uma lista de ausências. Cacá está suspenso, enquanto Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes estão lesionados.

Além de tentar pontuar fora de casa, o Vitória defende um retrospecto recente favorável contra o adversário. O Atlético-MG não vence o clube baiano há seis confrontos, e seu último triunfo no duelo ocorreu em 2018. No encontro do primeiro turno, o Vitória levou a melhor por 2 a 0.

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Onde assistir à partida entre Atlético-MG e Vitória?

Atlético-MG e Vitória se enfrentam neste sábado, 29, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

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Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitão, Vitor Hugo, Kauã Pascini; Mamady Cissé, Tomás Pérez e Reinier; Alan Minda, Dudu e Thiago Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Emanuel Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Diego Tarzia e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP);
  • Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);
  • Quarto árbitro: Robson Babinski (PR);
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).
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