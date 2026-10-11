Atlético-MG x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Atlético-MG e Santos se enfrentam na Arena MRV pela 30ª rodada do Brasileirão, separados por apenas dois pontos na tabela. O Galo busca consolidar sua reação em casa, enquanto o Peixe chega embalado por uma invencibilidade de oito jogos. A partida, com transmissão exclusiva do Premiere, promete emoções e impacto na classificação.

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Atlético-MG e Santos entram em campo neste domingo, 11, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separados por apenas dois pontos, os clubes aparecem lado a lado na classificação: o Galo ocupa a sétima posição, com 44 pontos, enquanto o Peixe é o oitavo, com 42.

Para o Atlético-MG, a partida representa a chance de transformar em vitória a reação demonstrada na rodada passada. Mesmo atuando com um jogador a menos durante parte do segundo tempo, o time de Eduardo Domínguez buscou um empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, com Lyanco marcando nos acréscimos. O resultado manteve o Galo próximo do grupo da frente, mas deixou uma baixa para domingo: Tomás Pérez, expulso em Curitiba, está suspenso. Domínguez ainda convive com as ausências de Everson, Ruan Tressoldi, Gustavo Scarpa e Cassierra, todos entregues ao departamento médico.

O Santos chega a Belo Horizonte embalado por uma arrancada que mudou o patamar da equipe no campeonato. O Peixe está invicto há oito partidas no Brasileirão e vem de um empate por 2 a 2 com o líder Flamengo, na Vila Belmiro, depois de sair para o intervalo perdendo por dois gols. Neymar, de volta após cinco semanas afastado por lesão muscular, entrou no segundo tempo e marcou os dois gols santistas, ambos de pênalti. A presença do camisa 10 na Arena MRV é improvável por causa do gramado sintético e do recente retorno de lesão.

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Onde assistir a partida entre Atlético-MG e Santos:

A partida entre Atlético-MG e Santos neste domingo, 11, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael (Preciado), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon (Alan Franco) e Fred; Bernard, Cuello e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

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Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Philippe Coutinho (Rollheiser); Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);

AVAR: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ).