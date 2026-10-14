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Esporte

Atlético-MG x Montevideo City Torque: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 14, na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 13h30 | Atualizado em 14 out 2026, 13h34
BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 22: A general view of the stadium prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semi-final first leg match between Atletico Mineiro v River Plate at Arena MRV on October 22, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gilson Lobo/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Gilson Lobo/Getty Images)
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Atlético-MG x Montevideo City Torque: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Atlético-MG e Montevideo City Torque se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2026.

O Atlético-MG atravessa um dos melhores momentos da temporada. Comandada pelo argentino Eduardo Domínguez, a equipe mineira acumula seis partidas de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates. No último domingo, o Galo venceu o Santos por 2 a 1, de virada, na Arena MRV, mesmo preservando alguns titulares para o compromisso continental. Na Copa Sul-Americana, os atleticanos chegaram às semifinais depois de eliminar o Santos nas quartas de final e agora tentam repetir a campanha de 2025, quando alcançaram a decisão, mas ficaram com o vice-campeonato após derrota nos pênaltis para o Lanús, da Argentina.

Do outro lado, o Montevideo City Torque tenta transformar a campanha em um marco de sua história. Integrante do City Football Group, conglomerado que também controla o Manchester City e o Bahia, o clube uruguaio tem ampliado sua presença no cenário sul-americano desde a entrada no grupo empresarial, em 2017. A equipe comandada por Marcelo Méndez terminou a fase de grupos à frente do Grêmio e eliminou Tigre e Cienciano no mata-mata. A principal esperança ofensiva é Salomón Rodríguez, artilheiro da Sul-Americana com sete gols.

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Onde assistir à partida entre Atlético-MG e Montevideo City Torque:

A partida entre Atlético-MG e Montevideo City Torque nesta quarta-feira, 14, às 19h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael (Alan Franco), Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Tomás Cuello e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles e Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Luka Andrade e Salomón Rodríguez. Técnico: Marcelo Méndez.

Arbitragem:

  • Árbitro: Carlos Betancur (Colômbia);
  • Assistentes: Alexander Guzmán e Jhon Gallego (Colômbia);
  • Quarto árbitro: José Ortiz (Colômbia);
  • VAR: David Rodríguez (Colômbia).
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