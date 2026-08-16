Atlético-MG x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo pela 23ª rodada do Brasileirão na Arena MRV. O Galo vive excelente fase, com oito jogos de invencibilidade, mas lida com desfalques importantes. Já o Tricolor gaúcho chega mais confiante após vitórias recentes. Um duelo crucial para as pretensões de ambos no campeonato.

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Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo está com 29 pontos e tenta se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto o Tricolor gaúcho chega embalado por uma sequência positiva depois de passar semanas pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento.

O Atlético-MG vive um de seus melhores momentos na temporada. A equipe comandada por Eduardo Domínguez está invicta há oito partidas. No meio da semana, o Galo reforçou a boa fase ao vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, com gol de Cuello.

Domínguez, porém, terá de lidar com o desgaste provocado pela sequência de viagens e competições.

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Lyanco está fora depois de sofrer uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo durante a vitória sobre o Bragantino. Vitor Hugo é o favorito para formar a dupla de zaga com Ruan Tressoldi. Em compensação, Renan Lodi retorna após cumprir suspensão na última rodada do Brasileirão, enquanto Vitão e Patrick foram liberados pelo departamento médico.

O Grêmio também chega mais confiante. Depois de um longo período sem vencer pelo Brasileirão, o time de Luís Castro bateu o São Paulo por 2 a 1, de virada, na última rodada, com gols de Wallace e Pavón. A vitória se somou à classificação sobre o Mirassol na Copa do Brasil e deu ao Tricolor dois resultados positivos consecutivos. Tetê, recuperado de lesão, voltou a ficar à disposição e disputa espaço no setor ofensivo.

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Onde assistir a partida entre Atlético-MG e Grêmio?

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo, ge tv e Premiere.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maicon (Tomás Pérez), Alan Franco, Mamady Cissé; Bernard (Igor Gomes), Alan Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu (Jovane Cabral). Técnico: Luís Castro.

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);

Paulo Roberto Alves Junior (PR); VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP);

AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP).