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Atlético-MG x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 16, na Arena MRV, pela 23ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 16 ago 2026, 14h59
BELO HORIZONTE, BRAZIL - NOVEMBER 10: Aerial view of Arena MRV Stadium before the Copa Do Brasil Final Second Leg match between Atletico Mineiro and Flamengo on November 10, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Pedro Vilela/Getty Images)
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Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo está com 29 pontos e tenta se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto o Tricolor gaúcho chega embalado por uma sequência positiva depois de passar semanas pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento.

O Atlético-MG vive um de seus melhores momentos na temporada. A equipe comandada por Eduardo Domínguez está invicta há oito partidas. No meio da semana, o Galo reforçou a boa fase ao vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, com gol de Cuello.

Domínguez, porém, terá de lidar com o desgaste provocado pela sequência de viagens e competições.

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Lyanco está fora depois de sofrer uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo durante a vitória sobre o Bragantino. Vitor Hugo é o favorito para formar a dupla de zaga com Ruan Tressoldi. Em compensação, Renan Lodi retorna após cumprir suspensão na última rodada do Brasileirão, enquanto Vitão e Patrick foram liberados pelo departamento médico.

O Grêmio também chega mais confiante. Depois de um longo período sem vencer pelo Brasileirão, o time de Luís Castro bateu o São Paulo por 2 a 1, de virada, na última rodada, com gols de Wallace e Pavón. A vitória se somou à classificação sobre o Mirassol na Copa do Brasil e deu ao Tricolor dois resultados positivos consecutivos. Tetê, recuperado de lesão, voltou a ficar à disposição e disputa espaço no setor ofensivo.

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Onde assistir a partida entre Atlético-MG e Grêmio?

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo, 16 de agosto, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo, ge tv e Premiere.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maicon (Tomás Pérez), Alan Franco, Mamady Cissé;  Bernard (Igor Gomes), Alan Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez. 

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu (Jovane Cabral). Técnico: Luís Castro. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
  • Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP);
  • AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP).
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