Atlético-MG x Grêmio na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

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Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado na Arena MRV pela semifinal da Copa do Brasil 2026. O Grêmio chega em vantagem após vencer a ida por 2 a 0. O Galo, que atravessa má fase com cinco derrotas seguidas, precisa reverter o placar para avançar à final. Acompanhe os detalhes e onde assistir a este confronto decisivo.

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O Atlético-MG recebe o Grêmio neste sábado, 7, às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2026. O confronto definirá o primeiro finalista da competição nacional. O time gaúcho venceu a primeira partida por 2 a 0, em Porto Alegre, com gols de Carlos Vinícius e Erick Noriega, e chega à capital mineira em vantagem na disputa pela vaga.

Comandado pelo argentino Eduardo Domínguez, o Atlético-MG já está classificado para a final da Copa Sul-Americana e busca disputar sua segunda decisão na temporada, mas atravessa um momento delicado na reta final do ano. A equipe mineira acumula cinco derrotas consecutivas, incluindo o revés por 1 a 0 diante do Botafogo, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, quando o treinador optou por uma escalação alternativa. Para avançar à final da Copa do Brasil, o Galo precisará vencer por três ou mais gols de diferença. Uma vitória por dois gols levará a disputa para os pênaltis.

Do outro lado, o Grêmio construiu uma vantagem importante ao vencer o primeiro confronto por 2 a 0, na Arena do Grêmio, e pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação. Pelo Campeonato Brasileiro, porém, o Tricolor vem de uma derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, em partida na qual utilizou uma formação alternativa para preservar jogadores. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, aumentando a pressão sobre o elenco na reta final da temporada.

Para o duelo em Belo Horizonte, Renato terá uma baixa importante no sistema defensivo. O zagueiro Gustavo Martins está suspenso após ser expulso no jogo de ida, abrindo espaço para o retorno de Walter Kannemann entre os titulares.

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Quem se classificar enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Vasco na grande decisão. As equipes se enfrentam neste domingo, 8, às 17h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio. Na ida, a equipe paulista venceu por 1 a 0.

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Onde assistir?

A partida entre Atlético-MG e Grêmio terá transmissão ao vivo pelo SporTV, pelo Premiere e pelo Amazon Prime Video. O jogo começa às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitão, Lyanco (Ruan Tressoldi) e Renan Lodi; Castaño (Fred), Alan Franco e Maycon; Bernard, Cuello e Cassierra (Alan Minda). Técnico: Eduardo Domínguez.

Grêmio: Weverton; Wallace, Balbuena e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Noriega e Marlon (Caio Paulista); Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);

Assistente de VAR: Clovis Amaral da Silva (PE);

Segundo assistente de VAR: Heber Roberto Lopes (SC).