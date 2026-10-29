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Esporte

Atlético-MG x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 29, na Arena MRV, pela 33ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 12h00
BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 22: A general view of the stadium prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semi-final first leg match between Atletico Mineiro v River Plate at Arena MRV on October 22, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gilson Lobo/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Gilson Lobo/Getty Images)
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Atlético-MG x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Atlético-MG recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira, 29, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa a sexta colocação, com 50 pontos, e busca diminuir a distância para o Fluminense, 5º colocado, mantendo vivo o objetivo de disputar a próxima Copa Libertadores. a Raposa aparece na terceira posição, com 54 pontos, e tenta ampliar sua vantagem na zona de classificação direta à fase de grupos do torneio continental.

Comandado por Eduardo Domínguez, o Atlético-MG tenta se recuperar após duas derrotas consecutivas na temporada. Na última rodada do Brasileirão, a equipe perdeu por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, ao sofrer o gol decisivo nos acréscimos do segundo tempo. O revés veio depois da derrota por 2 a 0 para o Montevideo City Torque, pela semifinal da Copa Sul-Americana, confronto em que o clube mineiro garantiu a classificação para a decisão continental. Diante de sua torcida, o Galo aposta no fator casa para voltar a vencer e seguir na disputa pelas primeiras posições. Para o clássico, o treinador não poderá contar com Vitor Hugo, suspenso, além de jogadores lesionados como Ruan Tressoldi, Fred e Cassierra. A principal dúvida é a presença do goleiro Everson, recuperado de uma fratura no esquerdo, mas ainda em processo de retomada do ritmo de jogo.

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Do outro lado, o Cruzeiro chega embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, sobre o Grêmio, por 4 a 2, e o Remo, por 1 a 0. Sob o comando de Artur Jorge, a equipe conquistou quatro triunfos nos últimos cinco compromissos pela competição, sequência que consolidou sua presença entre os primeiros colocados. Sem outras disputas no calendário, a Raposa concentra suas atenções na reta final do Brasileirão e busca assegurar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. Para o confronto, o treinador terá o retorno do zagueiro João Marcelo, que cumpriu suspensão, mas segue sem contar com Felipe Morais, Gabriel Pec e Sinisterra, lesionados. Mesmo atuando fora de casa, o Cruzeiro aposta na boa fase e na força ofensiva de Kaio Jorge para conquistar mais um resultado positivo.

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Onde assistir?

A partida entre Atlético-MG e Cruzeiro terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), diretamente da Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim (Everson); Natanael (Alan Franco), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño e Alexsander; Victor Hugo, Igor Gomes (Bernard) e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Cruzeiro: Otávio; William (Fagner), João Marcelo (Fabrício Bruno), Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero, Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Raphael Claus (SP);
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP);
  • Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);
  • VAR: Rafael Traci (SC);
  • Assistente de VAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP).
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TAGS:
Atlético MG
Campeonato Brasileiro
EC Cruzeiro
Futebol: onde assistir
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