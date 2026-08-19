Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo chega em vantagem depois de vencer o primeiro confronto por 1 a 0, em Bragança Paulista, com gol de Tomás Cuello. Com isso, a equipe mineira avança com qualquer empate, enquanto o Bragantino precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Uma vitória paulista por um gol leva a decisão para os pênaltis.
O Atlético-MG chega à decisão em alta. No domingo, a equipe comandada por Eduardo Domínguez venceu o Grêmio por 3 a 0, também na Arena MRV, e chegou ao nono jogo consecutivo sem derrota. O resultado levou o Galo aos 32 pontos no Campeonato Brasileiro e reforçou o bom momento antes do compromisso desta quarta.
Domínguez deve retomar a formação considerada titular depois de preservar algumas peças no fim de semana. Natanael, Maycon e Bernard aparecem entre os jogadores cotados para voltar ao onze inicial. O treinador, porém, tem uma lista importante de baixas: Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Léo Duarte, Lyanco e Índio estão fora por problemas físicos. Thiago Borbas também não será utilizado porque pertence ao Bragantino e o Atlético optou por não pagar a multa prevista para que o atacante enfrente seu clube de origem. Fred e Kevin Castaño, reforços contratados depois do prazo de inscrição das oitavas, também não podem atuar nesta fase.
O Bragantino chega a Belo Horizonte obrigado a buscar o resultado. Depois da derrota no jogo de ida, o Massa Bruta empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR, no sábado, pelo Brasileirão, e ocupa a sétima colocação, com 32 pontos. Para a decisão, Vagner Mancini volta a contar com Matheus Fernandes e Henry Mosquera, que estavam suspensos no primeiro confronto. Rodriguinho, que vinha tratando dores no joelho, também viajou e pode ser aproveitado. Na ida, o Bragantino finalizou mais de 20 vezes, mas parou em uma grande atuação de Everson.
Onde assistir a partida entre Atlético-MG e Bragantino?
Atlético-MG e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Tomás Pérez), Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Henry Mosquera (Vinicinho) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Arbitragem:
- Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG);
- Árbitros assistentes: Cristian Navarro e Pablo González (ARG);
- Quarto árbitro: Sebastián Martínez (ARG);
- VAR: Silvio Trucco (ARG).