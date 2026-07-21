Atlético-MG x Bahia no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Ler Resumo





Atlético-MG e Bahia se enfrentam pelo fim do 1º turno do Brasileirão. O Galo busca reabilitação em casa, enquanto o Esquadrão, embalado, mira a zona da Libertadores. Um duelo chave com times de realidades distintas, mas com o mesmo objetivo: os três pontos para impulsionar suas campanhas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Atlético Mineiro e Bahia vão se enfrentar nesta terça-feira, 21, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto marca o encerramento do primeiro turno da competição para ambas as equipes.

O Galo, atualmente na 11ª posição com 24 pontos, busca a vitória em casa para se aproximar do pelotão de cima da tabela. A equipe mineira vem de uma campanha de resultados irregulares e aposta na força de sua torcida para conquistar um resultado positivo e ganhar confiança para a sequência do campeonato. O técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com Iván Román, suspenso, além de Léo Duarte, Patrick e Índio, lesionados.

+ Volta do Brasileirão após a Copa: onde assistir e horários dos jogos desta semana

Já o Bahia vive um momento mais favorável, ocupando a 6ª posição com 29 pontos. O Esquadrão de Aço vem de um triunfo contra a Chapecoense na última sexta-feira, 17, em partida atrasada da 4ª rodada. A equipe comandada por Rogério Ceni busca um novo resultado positivo para entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Luciano Juba, suspenso, Marco Moreno, em recondicionamento físico e Léo Vieira, lesionado, são os desfalques da equipe.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Atlético-MG e Bahia hoje?

Atlético Mineiro e Bahia vão se enfrentar nesta terça, 21, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Cissé, Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.



Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Continua após a publicidade

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Braulio da Silva Machado (SC) Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC) Quarto Árbitro: Joao Marcos Goncalves Fernandes (RJ)

Joao Marcos Goncalves Fernandes (RJ) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Caio Max Augusto Vieira (GO) AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)

Continua após a publicidade