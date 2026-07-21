Atlético-MG x Bahia no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam hoje, 21, em duelo válido pela 19ª rodada. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Atlético Mineiro e Bahia vão se enfrentar nesta terça-feira, 21, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto marca o encerramento do primeiro turno da competição para ambas as equipes.
O Galo, atualmente na 11ª posição com 24 pontos, busca a vitória em casa para se aproximar do pelotão de cima da tabela. A equipe mineira vem de uma campanha de resultados irregulares e aposta na força de sua torcida para conquistar um resultado positivo e ganhar confiança para a sequência do campeonato. O técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com Iván Román, suspenso, além de Léo Duarte, Patrick e Índio, lesionados.
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Já o Bahia vive um momento mais favorável, ocupando a 6ª posição com 29 pontos. O Esquadrão de Aço vem de um triunfo contra a Chapecoense na última sexta-feira, 17, em partida atrasada da 4ª rodada. A equipe comandada por Rogério Ceni busca um novo resultado positivo para entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Luciano Juba, suspenso, Marco Moreno, em recondicionamento físico e Léo Vieira, lesionado, são os desfalques da equipe.
Como assistir ao jogo entre Atlético-MG e Bahia hoje?
Atlético Mineiro e Bahia vão se enfrentar nesta terça, 21, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.
Prováveis escalações:
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Cissé, Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
- Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
- Quarto Árbitro: Joao Marcos Goncalves Fernandes (RJ)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
- AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)