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Esporte

Atlético-MG x Bahia no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam hoje, 21, em duelo válido pela 19ª rodada. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 21 jul 2026, 18h01
BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 22: A general view of the stadium prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semi-final first leg match between Atletico Mineiro v River Plate at Arena MRV on October 22, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gilson Lobo/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Gilson Lobo/Getty Images)
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Atlético-MG x Bahia no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Atlético Mineiro e Bahia vão se enfrentar nesta terça-feira, 21, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto marca o encerramento do primeiro turno da competição para ambas as equipes.

O Galo, atualmente na 11ª posição com 24 pontos, busca a vitória em casa para se aproximar do pelotão de cima da tabela. A equipe mineira vem de uma campanha de resultados irregulares e aposta na força de sua torcida para conquistar um resultado positivo e ganhar confiança para a sequência do campeonato. O técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com Iván Román, suspenso, além de Léo Duarte, Patrick e Índio, lesionados.

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Já o Bahia vive um momento mais favorável, ocupando a 6ª posição com 29 pontos. O Esquadrão de Aço vem de um triunfo contra a Chapecoense na última sexta-feira, 17, em partida atrasada da 4ª rodada. A equipe comandada por Rogério Ceni busca um novo resultado positivo para entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Luciano Juba, suspenso, Marco Moreno, em recondicionamento físico e Léo Vieira, lesionado, são os desfalques da equipe.

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Como assistir ao jogo entre Atlético-MG e Bahia hoje?

Atlético Mineiro e Bahia vão se enfrentar nesta terça, 21, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Cissé, Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

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Arbitragem

    • Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
    • Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
    • Quarto Árbitro: Joao Marcos Goncalves Fernandes (RJ)
    • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
    • AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)
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