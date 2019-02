Atlético-MG treina bola parada e viaja para São Paulo com 19 atletas

Com o time definido desde sexta-feira, o Atlético-MG foi ao campo da Cidade do Galo apenas para um recreativo. Ao final da atividade, sobrou tempo ainda para treinar cobranças de falta e pênaltis. Com bom aproveitamento, o meia Ronaldinho Gaúcho foi o destaque.

Durante o rachão, contudo, o camisa 49 não teve mesma sorte. Sua equipe, liderada por Danilinho, perdeu para o time capitaneado por Richarlyson. O zagueiro Réver, que antes reclamava de dores musculares, participou normalmente da movimentação. As únicas ausências foram o volante Dudu Cearense e os atacantes Neto Berola e Guilherme, todos lesionados.

O Atlético-MG embarca para São Paulo às 15h40 (de Brasília). No domingo, a equipe duela com o Tricolor no Morumbi a partir de 16 horas (de Brasília) pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo é o vice-líder da competição, dois pontos atrás do Vasco.

Cuca já definiu o time que vai a campo: Giovanni; Carlos César, Réver, Rafael Marques e Júnior César; Pierre, Richarlyson, Ronaldinho Gaúcho e Danilinho; Bernard e Jô.

Confira os 19 jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Giovanni, Renan Ribeiro

Laterais: Júnior César, Carlos César

Zagueiros: Réver, Leonardo Silva, Rafael Marques

Volantes: Richarlyson, Pierre, Leandro Donizete, Serginho, Fillipe Soutto

Meias: Ronaldinho Gaúcho, Bernard, Escudero

Atacantes: Danilinho, Jô, André, Juninho