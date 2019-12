Atlético-MG provoca Cruzeiro após rebaixamento para Série B do Brasileirão

Se o domingo estava terrível para o Cruzeiro após a confirmação do primeiro rebaixamento à Série B da história, os próximos dias serão ainda mais difíceis, muito pela gozação dos rivais. Minutos depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, fez questão de tirar uma casquinha da Raposa.

Nas redes sociais, o clube rival postou um Galo, seu mascote, com a seguinte pergunta: “Tá titi (triste)? Fica Titi (triste), não!”. A provocação é uma resposta ao que foi falado pelo meia Thiago Neves, hoje afastado do Cruzeiro, na comemoração do título da Copa do Brasil de 2018. Na ocasião, o atleta provocou o adversário de Minas e até o Corinthians.

O Cruzeiro foi rebaixado à segunda divisão após perder para o Palmeiras por 2 a 0 no Mineirão neste domingo. Em Porto Alegre, mesmo depois de perderem o jogo para o Internacional, os jogadores do Atlético-MG comemoraram o resultado do Mineirão. Circula no Twitter um vídeo com o goleiro Victor e outros atletas do Galo tirando sarro do rebaixamento do rival.