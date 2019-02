Atlético-MG mira contração do lateral esquerdo Kléber

O primeiro reforço do Atlético-MG para a próxima temporada deve ser um lateral esquerdo. Mesmo com a renovação de contrato de Triguinho, a diretoria do Galo pretende buscar mais um jogador para a posição. O preferido da cúpula alvinegra é Kléber, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Internacional e já possui algumas passagens pela Seleção Brasileira.

O lateral não vai ficar no Colorado, e o empresário do jogador, Delcir Sonda, dono do grupo de investimento DIS, que detém 100% dos direitos econômicos de Kléber, já confirmou que houve uma sondagem do Atlético-MG para contratar o atleta. A negociação, porém, não é fácil, e existem outros clubes do Brasil interessados em contar com ele.

Um deles é o Palmeiras, que teria a preferência para acertar com o lateral, mas a tendência é que o Verdão desista da contratação, já que o time paulista confirmou que o lateral esquerdo Juninho, que estava no Figueirense, vai defender a equipe em 2012.

Kléber teria sido uma indicação do técnico Cuca, que já dirigiu o atleta no Santos, clube onde o lateral teve a melhor fase da carreira. O Atlético-MG já anunciou que Leandro, que seria o reserva da lateral do Galo, não terá o contrato renovado, com isso, Triguinho e o jovem Eron seriam os únicos jogadores da posição no elenco alvinegro.