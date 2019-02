Atlético-GO e Goiás empatam por 2 a 2 no primeiro jogo da decisão

Atlético Goianiense e Goiás fizeram um clássico disputado pelo primeiro jogo da final do Campeonato Goiano neste domingo, mas nenhum time conseguiu se sobressair e o confronto terminou empatado por 2 a 2. Enquanto Bida e Elias marcaram para o Dragão, Ricardo Goulart e Amaral fizeram os dos rivais.

O Verdão tomou a iniciativa da partida e forçou uma boa defesa de Roberto em chute de canhota de Felipe Amorim logo aos cinco minutos. Logo depois, no escanteio gerado pelo próprio lance, Ricardo Goulart abriu o placar. A cobrança de Egídio veio baixa e encontrou o artilheiro da equipe, que pegou de primeira para balançar as redes.

Após o bom início do Goiás, porém, quem começou a mandar na partida foi o Dragão. A equipe se aproximou do empate aos 18 minutos, em cabeçada de Gilson que levou perigo em cobrança de escanteio, e aos 21, em cobrança de falta de Bida bem defendida por Harlei.

O próprio Bida marcaria o gol de empate aos 30 minutos, quando recebeu de Ernandes no lado direito da área e acertou forte chute para igualar o placar. O Goiás ainda teve um gol anulado aos 35 minutos, quando Iarley mergulhou para cabecear em impedimento.

O Esmeraldino emulou o início do primeiro tempo na volta do intervalo e chegou ao segundo gol na partida logo aos três minutos da etapa final. Em mais um cruzamento de Egídio em bola parada, dessa vez em cobrança de falta, Amaral cabeceou livre para as redes.

Dessa vez, porém, o empate do Dragão foi mais veloz. Toloi fez pênalti em Bida aos seis minutos e, na cobrança, Elias acertou o canto esquerdo do gol. O time ainda podia ter virado aos 20 minutos, mas esbarrou nos reflexos de Harlei, que fez boa defesa em chute de Ernandes dentro da área.

Com o resultado, o Goiás fica em vantagem para a segunda partida, já que possui o mando de campo e precisa apenas empatar novamente para se sagrar campeão. O jogo de volta ocorre no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília).