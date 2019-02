Atlético-GO arranca empate no fim e frustra Grêmio no Olímpico

Grêmio e Atlético-GO já não tinham mais ambições no Campeonato Brasileiro, e proporcionaram um empate em 2 a 2 sem grandes emoções no Estádio Olímpico. Os goianos abriram o placar com Anselmo, mas levaram a virada após gols de Willian Magrão e Marquinhos. Mas no fim, Anderson decretou a igualdade e frustrou a torcida gremista.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 48 pontos, três a menos que o Dragão, que acumulou sua sétima partida sem triunfo. Na última rodada, os goianos tentarão encerrar o jejum de vitórias diante do América-MG, no Serra Dourada, enquanto o Grêmio tem o clássico com o Internacional pela frente.

O Atlético-GO conseguiu responder pouco depois, com Felipe, que recebeu passe de Joilson e mandou na trave de Victor. O assistente assinalou impedimento do jogador goiano, mas a jogada era legal. O árbitro Francisco Assis Almeida Filho não deu tempo para as reclamações e em seguida parou o jogo para os atletas se reidratarem.

A parada técnica foi boa para o Dragão. Assim que o duelo voltou, o time de Goiás disparou pela direita, e Anselmo recebeu com liberdade para invadir a área e chutar na saída de Victor, abrindo o placar em Porto Alegre aos 24 minutos.

O gol deveria incendiar a partida, mas não foi o que aconteceu. O confronto seguiu truncado pelas faltas e passes errados, e, além de uma bola de Escudero no travessão, só um lance envolvendo o assistente Arnaldo Rodrigues atraiu os olhares no Olímpico no fim de primeiro tempo. Thiago Feltri foi tentar afastar o perigo e chutou a bola nas partes íntimas do auxiliar, que pediu atendimento médico e retardou o jogo por alguns minutos.

A emoção que faltou na etapa inicial sobrou na final. Logo no começo, o Atlético-GO quase ampliou, no momento em que Rafael Cruz cruzou com precisão na cabeça de Anselmo, que subiu mais que a zaga gremista, mas testou para fora.

A resposta do Grêmio foi certeira. Da meia-lua, Marquinhos levantou na direita para Willian Magrão chutar cruzado e empatar a partida. Os tricolores ainda comemoravam nas arquibancadas, quando, no minuto seguinte, Mário Fernandes cruzou e Marquinhos se esticou todo e, com um carrinho, virou o jogo para os anfitriões.

O Grêmio parecia que iria conseguir se despedir do Olímpico em 2011 com uma vitória, mas aos 38 minutos, Anderson aproveitou vacilo dos adversários e empatou o duelo em 2 a 2, frustrando a expectativa dos tricolores no estádio.