Atlético de Madrid x Málaga na La Liga: onde assistir, horário e escalações

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Atlético de Madrid e Málaga abrem a La Liga 2026/27 nesta quarta, às 16h, no Metropolitano. O confronto marca a estreia do Atlético, que busca superar desfalques importantes, e o tão esperado retorno do Málaga à elite após oito anos. Uma partida de muitas expectativas para o Campeonato Espanhol. Transmissão pela CazéTV.

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Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela primeira rodada da La Liga 2026/27. O confronto marca a estreia das duas equipes no Campeonato Espanhol e também o retorno do Málaga à primeira divisão depois de oito anos longe da elite.

O Atlético inicia a temporada depois de terminar a última edição da La Liga na quarta colocação. Diego Simeone ganhou reforços importantes para o novo ciclo, entre eles Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand, Kang-in Lee e Cristian Romero, embora nem todos estejam em condições de começar nesta quarta-feira. Na pré-temporada, o time alternou resultados, mas encerrou a preparação com vitórias sobre Getafe e Olympique de Marselha.

A principal ausência será Julián Álvarez. Simeone decidiu não utilizar o atacante na estreia diante do Málaga em meio às dúvidas sobre sua condição física e ao impasse envolvendo seu futuro no clube. Alexander Sørloth também está fora por lesão muscular. Com isso, Ademola Lookman ganha ainda mais protagonismo no setor ofensivo, enquanto o jovem Arnau Ortiz, destaque da preparação, aparece como candidato a começar entre os titulares.

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O Málaga, por sua vez, retorna à primeira divisão depois de uma campanha de acesso marcada pela forte presença de jogadores formados no próprio clube. A equipe de Juanfran Funes chega ao Metropolitano com baixas importantes, entre elas Fernando Calero, Carlos Dotor e Adrián Niño, mas mantém nomes como David Larrubia, Chupe e Joaquín Muñoz entre suas principais referências. A missão é começar a campanha surpreendendo um dos candidatos às primeiras posições da tabela.

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Onde assistir a partida entre Atlético de Madrid e Málaga?

Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, pela primeira rodada da La Liga. A partida terá transmissão da CazéTV.

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Oblak; Jorge Domínguez, Le Normand, Hancko e Grimaldo; Koke e Pablo Barrios; Carlos Martín, Rodrigo Mendoza e Lookman; Arnau Ortiz. Técnico: Diego Simeone.

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea e José Salinas; David Larrubia, Rafa Rodríguez e Izan Merino; Dani Lorenzo; Chupe e Joaquín Muñoz. Técnico: Juanfran Funes.

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Arbitragem:

Árbitro: Adrián Cordero Vega;



Árbitros assistentes: Israel Bárcena Rodríguez e Samuel García Aguilera;



Quarta árbitra: María Eugenia Gil Soriano;



VAR: Iván Caparrós Hernández;



AVAR: David Gálvez Rascón.