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Atlético de Madrid x Málaga na La Liga: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, no Estádio Metropolitano, pela primeira rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h45 | Atualizado em 19 ago 2026, 14h59
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano on September 13, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
Estádio Metropolitano, em Madri (Florencia Tan Jun/Getty Images)
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Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela primeira rodada da La Liga 2026/27. O confronto marca a estreia das duas equipes no Campeonato Espanhol e também o retorno do Málaga à primeira divisão depois de oito anos longe da elite.

O Atlético inicia a temporada depois de terminar a última edição da La Liga na quarta colocação. Diego Simeone ganhou reforços importantes para o novo ciclo, entre eles Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand, Kang-in Lee e Cristian Romero, embora nem todos estejam em condições de começar nesta quarta-feira. Na pré-temporada, o time alternou resultados, mas encerrou a preparação com vitórias sobre Getafe e Olympique de Marselha.

A principal ausência será Julián Álvarez. Simeone decidiu não utilizar o atacante na estreia diante do Málaga em meio às dúvidas sobre sua condição física e ao impasse envolvendo seu futuro no clube. Alexander Sørloth também está fora por lesão muscular. Com isso, Ademola Lookman ganha ainda mais protagonismo no setor ofensivo, enquanto o jovem Arnau Ortiz, destaque da preparação, aparece como candidato a começar entre os titulares.

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O Málaga, por sua vez, retorna à primeira divisão depois de uma campanha de acesso marcada pela forte presença de jogadores formados no próprio clube. A equipe de Juanfran Funes chega ao Metropolitano com baixas importantes, entre elas Fernando Calero, Carlos Dotor e Adrián Niño, mas mantém nomes como David Larrubia, Chupe e Joaquín Muñoz entre suas principais referências. A missão é começar a campanha surpreendendo um dos candidatos às primeiras posições da tabela.

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Onde assistir a partida entre Atlético de Madrid e Málaga?

Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, pela primeira rodada da La Liga. A partida terá transmissão da CazéTV.

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Oblak; Jorge Domínguez, Le Normand, Hancko e Grimaldo; Koke e Pablo Barrios; Carlos Martín, Rodrigo Mendoza e Lookman; Arnau Ortiz. Técnico: Diego Simeone. 

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea e José Salinas; David Larrubia, Rafa Rodríguez e Izan Merino; Dani Lorenzo; Chupe e Joaquín Muñoz. Técnico: Juanfran Funes. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Adrián Cordero Vega;
  • Árbitros assistentes: Israel Bárcena Rodríguez e Samuel García Aguilera;
  • Quarta árbitra: María Eugenia Gil Soriano;
  • VAR: Iván Caparrós Hernández;
  • AVAR: David Gálvez Rascón.
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