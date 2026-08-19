Atlético de Madrid x Málaga na La Liga: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, no Estádio Metropolitano, pela primeira rodada do campeonato. Saiba como assistir
Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela primeira rodada da La Liga 2026/27. O confronto marca a estreia das duas equipes no Campeonato Espanhol e também o retorno do Málaga à primeira divisão depois de oito anos longe da elite.
O Atlético inicia a temporada depois de terminar a última edição da La Liga na quarta colocação. Diego Simeone ganhou reforços importantes para o novo ciclo, entre eles Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand, Kang-in Lee e Cristian Romero, embora nem todos estejam em condições de começar nesta quarta-feira. Na pré-temporada, o time alternou resultados, mas encerrou a preparação com vitórias sobre Getafe e Olympique de Marselha.
A principal ausência será Julián Álvarez. Simeone decidiu não utilizar o atacante na estreia diante do Málaga em meio às dúvidas sobre sua condição física e ao impasse envolvendo seu futuro no clube. Alexander Sørloth também está fora por lesão muscular. Com isso, Ademola Lookman ganha ainda mais protagonismo no setor ofensivo, enquanto o jovem Arnau Ortiz, destaque da preparação, aparece como candidato a começar entre os titulares.
O Málaga, por sua vez, retorna à primeira divisão depois de uma campanha de acesso marcada pela forte presença de jogadores formados no próprio clube. A equipe de Juanfran Funes chega ao Metropolitano com baixas importantes, entre elas Fernando Calero, Carlos Dotor e Adrián Niño, mas mantém nomes como David Larrubia, Chupe e Joaquín Muñoz entre suas principais referências. A missão é começar a campanha surpreendendo um dos candidatos às primeiras posições da tabela.
Onde assistir a partida entre Atlético de Madrid e Málaga?
Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, pela primeira rodada da La Liga. A partida terá transmissão da CazéTV.
Prováveis escalações:
Atlético de Madrid: Oblak; Jorge Domínguez, Le Normand, Hancko e Grimaldo; Koke e Pablo Barrios; Carlos Martín, Rodrigo Mendoza e Lookman; Arnau Ortiz. Técnico: Diego Simeone.
Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea e José Salinas; David Larrubia, Rafa Rodríguez e Izan Merino; Dani Lorenzo; Chupe e Joaquín Muñoz. Técnico: Juanfran Funes.
Arbitragem:
- Árbitro: Adrián Cordero Vega;
- Árbitros assistentes: Israel Bárcena Rodríguez e Samuel García Aguilera;
- Quarta árbitra: María Eugenia Gil Soriano;
- VAR: Iván Caparrós Hernández;
- AVAR: David Gálvez Rascón.