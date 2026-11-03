🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Atlético de Madrid x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 3, pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h21
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano on September 13, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
Estádio Metropolitano, em Madri (Florencia Tan Jun/Getty Images)
Continua após publicidade
Atlético de Madrid x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique nesta terça-feira, 3, às 17h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, na Espanha, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027

Comandado por Diego Simeone, o Atlético de Madrid vive uma fase positiva na temporada. A equipe acumula sete vitórias consecutivas em LaLiga e ocupa a segunda colocação, com 28 pontos, apenas dois atrás do líder Barcelona. Na Champions League, porém, o desempenho ainda é irregular. Os espanhóis estrearam com derrota por 2 a 1 para o Liverpool, reagiram ao vencer o Manchester United por 2 a 0 e empataram em 1 a 1 com o Stuttgart na última rodada. Com quatro pontos em três partidas, o clube aparece na 16ª colocação e busca uma vitória para entrar na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final.

O argentino Julián Álvarez é uma das principais esperanças ofensivas dos colchoneros. O atacante divide o protagonismo com Álex Baena e Giuliano Simeone em uma equipe que combina intensidade na marcação, transições rápidas e eficiência ofensiva. Para o confronto, Diego Simeone não poderá contar com Morten Hjulmand, suspenso após expulsão diante do Stuttgart, enquanto Johnny Cardoso segue em recuperação de lesão. O treinador também acompanha a condição física do zagueiro Cristian Romero, que não participou integralmente das últimas atividades.

Siga

Do outro lado, o Bayern de Munique tenta recuperar o ritmo na Liga dos Campeões. A equipe alemã ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos, depois de vencer o Bodø/Glimt por 5 a 0 na estreia e empatar com Viking, por 3 a 3, e Arsenal, por 2 a 2. Na Bundesliga, os bávaros também vêm de empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund. 

Continua após a publicidade

O Bayern também enfrenta problemas fora das quatro linhas. O técnico Vincent Kompany segue afastado por questões de saúde, deixando a equipe sob o comando interino do auxiliar Aaron Danks. Além disso, os alemães não poderão contar com jogadores importantes, como Jamal Musiala, Luis Díaz e Serge Gnabry, todos lesionados. 

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir?

A partida entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo do Space, na televisão por assinatura, e da HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko e Álex Grimaldo; Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios e Álex Baena; Kang-in Lee e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Bayern de Munique: Sven Ulreich; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Jamal Brown e Alphonso Davies; Harry Kane. Técnico interino: Aaron Danks.

Continua após a publicidade

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: François Letexier (França);
  • Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França);
  • Quarto árbitro: Ruddy Buquet (França);
  • VAR: Jérôme Brisard (França);
  • Assistente de VAR: Piotr Lasyk (Polônia).
Publicidade
TAGS:
atletico de madrid
Bayern de Munique
Futebol: onde assistir
Liga dos Campeões da Europa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).