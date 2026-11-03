Atlético de Madrid x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 3, pela quarta rodada da Liga dos Campeões
O Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique nesta terça-feira, 3, às 17h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, na Espanha, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.
Comandado por Diego Simeone, o Atlético de Madrid vive uma fase positiva na temporada. A equipe acumula sete vitórias consecutivas em LaLiga e ocupa a segunda colocação, com 28 pontos, apenas dois atrás do líder Barcelona. Na Champions League, porém, o desempenho ainda é irregular. Os espanhóis estrearam com derrota por 2 a 1 para o Liverpool, reagiram ao vencer o Manchester United por 2 a 0 e empataram em 1 a 1 com o Stuttgart na última rodada. Com quatro pontos em três partidas, o clube aparece na 16ª colocação e busca uma vitória para entrar na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final.
O argentino Julián Álvarez é uma das principais esperanças ofensivas dos colchoneros. O atacante divide o protagonismo com Álex Baena e Giuliano Simeone em uma equipe que combina intensidade na marcação, transições rápidas e eficiência ofensiva. Para o confronto, Diego Simeone não poderá contar com Morten Hjulmand, suspenso após expulsão diante do Stuttgart, enquanto Johnny Cardoso segue em recuperação de lesão. O treinador também acompanha a condição física do zagueiro Cristian Romero, que não participou integralmente das últimas atividades.
Do outro lado, o Bayern de Munique tenta recuperar o ritmo na Liga dos Campeões. A equipe alemã ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos, depois de vencer o Bodø/Glimt por 5 a 0 na estreia e empatar com Viking, por 3 a 3, e Arsenal, por 2 a 2. Na Bundesliga, os bávaros também vêm de empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund.
O Bayern também enfrenta problemas fora das quatro linhas. O técnico Vincent Kompany segue afastado por questões de saúde, deixando a equipe sob o comando interino do auxiliar Aaron Danks. Além disso, os alemães não poderão contar com jogadores importantes, como Jamal Musiala, Luis Díaz e Serge Gnabry, todos lesionados.
Onde assistir?
A partida entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo do Space, na televisão por assinatura, e da HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.
Prováveis escalações:
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko e Álex Grimaldo; Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios e Álex Baena; Kang-in Lee e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
Bayern de Munique: Sven Ulreich; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Jamal Brown e Alphonso Davies; Harry Kane. Técnico interino: Aaron Danks.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: François Letexier (França);
- Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França);
- Quarto árbitro: Ruddy Buquet (França);
- VAR: Jérôme Brisard (França);
- Assistente de VAR: Piotr Lasyk (Polônia).