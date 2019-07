Atlético de Madri anuncia contratação de Renan Lodi

O Atlético de Madri oficializou na noite do último domingo, 7, a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, do Athletico-PR. O jogador de 21 anos assinou contrato válido por seis temporadas com a equipe treinada por Diego Simeone, mas não divulgou os valores, especulados em cerca de 20 milhões de euros (85,6 milhões de reais).

O compromisso foi assinado depois da aprovação do atleta em exames médicos realizados na clínica da Universidad de Navarra. Em nota no site do Atlético, o brasileiro festejou o novo desafio de sua carreira. “Estou muito feliz de chegar a um grande clube e poder trabalhar com Simeone, que é um dos melhores treinadores”, declarou.

Lodi fez 72 partidas pelos profissionais do Athletico, sendo 14 na atual temporada. Ele participou das conquistas do Campeonato Paranaense e da Copa Sul-Americana em 2018, marcando cinco gols com a camisa da equipe, dois deles em 2019.

📝 | Acuerdo con el @AthleticoPR para que @renan_lodi se convierta en nuevo jugador rojiblanco 🔴⚪ 🇧🇷 El futbolista brasileño ya ha firmado su contrato para las próximas 6 temporadas. 👋 ¡Bienvenido! 🔝

👉 https://t.co/Xqyd9Iky6K#AúpaAtleti #BienvenidoLodi pic.twitter.com/NK1hD4KdG7 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 7, 2019

O Athletico-PR, no mês passado, já havia anunciado que chegara a um de acordo com o Atlético de Madri para a transferência do brasileiro. Renan Lodi já se incorporou ao elenco do Atlético de Madri, que está concentrado na cidade de Los Ángeles de San Rafael, na Espanha, onde iniciará a pré-temporada com seus companheiros nesta segunda-feira.