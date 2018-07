Atletas norte-coreanos chegam ao Sul para preparar Jogos Asiáticos

Atletas norte-coreanos chegaram à Coreia do Sul, neste domingo, para treinos conjuntos com os sul-coreanos antes dos próximos Jogos Asiáticos, um novo exemplo da aproximação que ocorre na península. As duas Coreias decidiram no mês passado apresentar uma equipe unida em três disciplinas — canoagem, remo e basquete feminino — nos Jogos Asiáticos que serão realizados de 18 de agosto a 2 de setembro, na Indonésia. É a primeira vez que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul disputam juntas os Jogos Continentais.

A delegação de 34 atletas e técnicos, todos vestindo roupas esportivas azuis, chegou neste domingo no aeroporto de Incheon, procedente de Pequim, onde fizeram escala. A agenda não foi revelada, mas os atletas devem começar a treinar na próxima semana.

Os dois países, tecnicamente em guerra desde o conflito 1950-1953 que terminou com um armistício e não um tratado de paz, também vão desfilar sob a mesma bandeira nas cerimônias de abertura e encerramento. Os Jogos Asiáticos serão realizados em Jacarta e Palembang, na ilha de Sumatra.

Avanço na paz

Pela primeira vez na história, as duas Coreias enviaram uma equipe unificada, de hóquei no gelo feminino, para as últimas Olimpíadas de Inverno, em fevereiro passado, em Pieonchang (Coreia do Sul).

Após dois anos de escalada de tensão em razão dos programas nuclear e balístico norte-coreanos, a península vive desde janeiro uma tranquilidade considerável que refletiu principalmente na cúpula entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Este último também protagonizou em junho uma reunião histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Singapura.