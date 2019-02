Atletas do Goiás esperam dificuldades no reencontro com o América-MG

O Goiás encontrará nesta sexta-feira um adversário já conhecido neste ano de 2012. Mas o fato de ter eliminado o América-MG na segunda rodada da Copa do Brasilnão tranquiliza os esmeraldinos.

‘Enfrentamos duas vezes, e foram duas partidas difíceis. Não podemos jogar apenas que jogamos nas últimas partidas, para ganhar esse jogo precisamos dar um algo a mais’, opinou o lateral direito Victor.

O empate por 3 a 3 com o Bragantino não agradou, e o técnico Enderson Moreira promoverá mudanças na equipe alviverde. Ernando e Thiago Mendes treinaram nas vagas de Lacerda e Renan Oliveira, que foram pela primeira vez no sábado. O goleiro Harlei, recuperado de tendinite no joelho, pode retornar ao time.

O Goiás é o nono colocado da tabela de classificação, ao passo que o América-MG é o vice-líder, mas pode assumir a ponta em caso de vitória. A partida está marcada para as 21 horas desta sexta-feira, no Serra Dourada.