Atletas da Coreia do Norte rejeitam celulares olímpicos

1. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 1/21 Vista aérea da abertura dos jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (François-Xavier Marit/Getty Images)

2. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 2/21 Cantores dão show na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images)

3. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 3/21 A tocha olímpica é levada ao caldeirão para ser acendida durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang - 09/02/2018 (Ronald Martinez/Getty Images)

4. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 4/21 Integrantes do time de hockey da Coreia carregam a tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno durante cerimônia de abertura, no estádio Olímpico de Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/2/2018 (Quinn Rooney/Getty Images)

5. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 5/21 Dançarinos se apresentam na abertura das Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang, Coreia do Sul - 09/02/2018 (Quinn Rooney/Getty Images)

6. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 6/21 O presidente do COI, Thomas Bach, discursa durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018 no Estádio Olímpico de PyeongChang - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images)

7. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 7/21 Um artista realiza performance com chamas durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

8. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 8/21 Dançarinos executam uma performance carregando quadrados iluminados durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Quinn Rooney/Getty Images)

9. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 9/21 Dançarinos executam uma performance carregando quadrados iluminados durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images)

10. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 10/21 Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images)

11. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 11/21 Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Jamie Squire/Getty Images)

12. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 12/21 O dramaturgo Edson Bindilatti carrega a bandeira acompanhado da delegação do Brasil durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018 (Mark Ralston/AFP)

13. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 13/21 Artistas realizam performance durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

14. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 14/21 Portador de bandeira de Tonga, o atleta Pita Taufatofua, lidera a delegação de seu país enquanto desfila em um traje tradicional sem camisa durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Aris Messinis/AFP)

15. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 15/21 Vista aérea do estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no momento em que a Coreia entra com a bandeira unificada - 09/02/2018 (François-Xavier Marit/AFP)

16. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 16/21 Mulheres realizam uma performance com tambores durante a abertura das Olímpiadas de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Sean M. Haffey/Reuters)

17. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 17/21 Artistas realizam performance representando um tigre branco durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang, na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Eric Gaillard/Reuters)

18. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 18/21 Fogos de artifício são vistos estourando sobre o Estádio Pyeongchang durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018 na Coreia do Sul - 09/02/2018 (Brendan Smialowski/AFP)

19. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 19/21 A bandeira da Coreia do Sul é representada por artistas que realizam a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang - 09/02/2018 (Christof Stache/Reuters)

20. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang zoom_out_map 20/21 Espectadoras sul-coreanas assistem à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, no estádio Pyeongchang - 09/02/2018 (Quinn Rooney/Getty Images)